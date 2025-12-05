Apple выбрала самые интересные и полезные приложения 2025 года
- 5.12.2025, 18:20
Что стало приложением года?
Apple вслед за Google подвела итоги уходящего года, выбрав лучшие игры и приложения для своих девайсов: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV и Vision Pro. В подборку вошли 17 наименований.
По словам корпорации, победителей отбирали за «техническую изобретательность» и «долгосрочное культурное влияние».
Приложения
Приложение года для iPhone — ежедневный планировщик Tiimo;
Приложение года для iPad — ИИ-видеоредактор Detail;
Приложение года для Mac — редактор для написания эссе Essayist;
Приложение года для Apple TV — стриминговый сервис HBO Max;
Приложение года для Apple Watch — фитнес-приложение Strava.
Приложение года для Vision Pro — видео‑путешествия Explore POV.
Игры
Игра года для iPhone — Pokémon TCG Pocket;
Игра года для iPad — DREDGE;
Игра года для Mac — Cyberpunk 2077: Ultimate Edition!;
Игра года для Apple Arcade — WHAT THE CLASH?;
Игра года в Apple Arcade — Porta Nubi.
Кроме того, Apple отдельно упомянула шесть игр и приложений, которые оказали положительное культурное воздействие:
Art of Fauna — пазлы с животным;
Be My Eyes — приложение для незрячих и слабовидящих людей;
Chants of Sennaar — головоломка-приключение;
despelote — футбольное приключение о беззаботном детстве;
Focus Friend — игровое приложение‑таймер для концентрации;
StoryGraph — платформа для любителей чтения.