5 декабря 2025, пятница, 18:52
Apple выбрала самые интересные и полезные приложения 2025 года

  5.12.2025, 18:20
Что стало приложением года?

Apple вслед за Google подвела итоги уходящего года, выбрав лучшие игры и приложения для своих девайсов: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV и Vision Pro. В подборку вошли 17 наименований.

По словам корпорации, победителей отбирали за «техническую изобретательность» и «долгосрочное культурное влияние».

Приложения

Приложение года для iPhone — ежедневный планировщик Tiimo;

Приложение года для iPad — ИИ-видеоредактор Detail;

Приложение года для Mac — редактор для написания эссе Essayist;

Приложение года для Apple TV — стриминговый сервис HBO Max;

Приложение года для Apple Watch — фитнес-приложение Strava.

Приложение года для Vision Pro — видео‑путешествия Explore POV.

Игры

Игра года для iPhone — Pokémon TCG Pocket;

Игра года для iPad — DREDGE;

Игра года для Mac — Cyberpunk 2077: Ultimate Edition!;

Игра года для Apple Arcade — WHAT THE CLASH?;

Игра года в Apple Arcade — Porta Nubi.

Кроме того, Apple отдельно упомянула шесть игр и приложений, которые оказали положительное культурное воздействие:

Art of Fauna — пазлы с животным;

Be My Eyes — приложение для незрячих и слабовидящих людей;

Chants of Sennaar — головоломка-приключение;

despelote — футбольное приключение о беззаботном детстве;

Focus Friend — игровое приложение‑таймер для концентрации;

StoryGraph — платформа для любителей чтения.

