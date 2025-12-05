Белорусские метеозонды атаковали еще одну балтийскую страну
- 5.12.2025, 18:37
Зафиксировано восемь воздушных объектов.
С вечера 23 ноября до утра 24 ноября радиолокационные системы Национальных вооружённых сил Латвии обнаружили несколько воздушных объектов, которые в разное время, пересекая латвийско-белорусскую границу, входили в воздушное пространство балтийской страны. После первых сигналов от литовских партнёров Государственная пограничная охрана совместно с Госполицией перехватила восемь метеозондов с нелегальными сигаретами, сообщили в Министерстве внутренних дел Латвии, пишет lsm.lv.
Сразу после получения информации в нескольких приграничных районах на востоке страны начались оперативные мероприятия: проверка территорий, патрулирование и поиск объектов.
«Важно подчеркнуть, что критическая инфраструктура не находится под угрозой, однако сейчас это один из путей, по которому в Латвию поступают нелегальные сигареты. Ответственные службы Латвии постоянно следят за ситуацией на границе. Тем не менее со вчерашнего вечера наши службы работали в усиленном режиме вплоть до утра. На данный момент перехвачены восемь метеозондов, и с помощью одного такого зонда перевозится примерно от 60 000 до 120 000 сигарет. Службы продолжают активно работать, и цифры в течение дня могут измениться», — отметил министр внутренних дел Рихард Козловскис.
На данный момент службы изъяли восемь метеозондов с более чем 720 000 нелегальными сигаретами.
Напомним, белорусские метеозонды активно атакую Литву. На следующей неделе эта балтийская страна объявляет чрезвычайную ситуацию.