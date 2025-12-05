закрыть
Индийская рупия рухнула до исторического минимума на фоне визита Путина

  • 5.12.2025, 18:45
Индийская рупия рухнула до исторического минимума на фоне визита Путина

Поставлен антирекорд.

Курс индийской рупии пробил абсолютный минимум к доллару во время визита в страну Путина, призвавшего премьера Нарендру Моди продолжать закупки российской нефти, вопреки пошлинам и санкциям от администрации Дональда Трампа, заметил The Moscow Times.

По итогам торгов в пятницу рупия подешевела на 0,4%, до 90,19 рупии за доллар, а днем ранее опускалась до отметки 90,29 — исторического антирекорда.

С начала года индийская валюта потеряла в стоимости более 5% после того, как США ввели 50-процентные пошлины на товары из Индии за энергетическое сотрудничество с Кремлем. Чистый отток капитала с финансовых рынков Индии с начала года достиг $17 млрд, а в августе и сентябре ЦБ страны зафиксировал отток прямых инвестиций — то есть вложений в реальный сектор экономики.

Дефицит торгового баланса Индии в октябре при этом достиг исторического максимума из-за пошлин, ударивших по экспорту, пишет Reuters. В результате рупия стала худшей валютой Азии.

В ходе визита в Нью-Дели Путин заявил о готовности России продолжать «бесперебойные» поставки нефти в Индию, а также всего, что «необходимо для развития энергетики».

Он также выступил с похвалой в адрес Моди, заявив, что при индийском премьере страна стала «серьезной силой». «Мне кажется, что и Индия, и весь мир увидели, что с Индией нельзя разговаривать так, как с ней обращались 77 лет назад. Индийский народ может гордиться своим лидером», — сказал Путин.

