Силы обороны Украины поразили НПЗ и морской порт РФ 5.12.2025, 19:07

Инфрастуктуру охватил пожар.

Силы обороны Украины поразили Сызранский НПЗ в Самарской области и инфраструктуру морского порта в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщает Сharter97.org со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

«В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 5 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили инфраструктуру Темрюкского морского порта (Темрюк, Краснодарский край, РФ)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот порт, в частности, осуществляет отгрузку генеральных, наливных (сжиженный природный газ и химические грузы), навалочных и насыпных грузов. Задействован в обеспечении российской оккупационной армии.

Зафиксировано попадание по территории объекта с последующим пожаром. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Площадь пожара в порту Темрюка выросла до 1350 квадратных метров, сообщает оперативный штаб региона.

«Продолжается тушение пожара, который возник в результате атаки беспилотников», — говорится в сообщении.

По данным МЧС РФ, ликвидации последствий атаки заняты 68 человек и 26 единиц техники.

Кроме того, этой ночью поражались мощности нефтеперерабатывающего завода «Сызранский» в Самарской области РФ.

Ежегодный объем переработки этого НПЗ составляет от 7 до 8.9 млн тонн нефти в год. Он также задействован в обеспечении вооруженных сил российского агрессора.

Зафиксировано попадание дронов по территории завода с последующим пожаром. По предварительной информации, поражена одна из установок НПЗ.

Также подтверждены результаты недавнего поражения Саратовского НПЗ - повреждена установка первичной очистки нефти ЭЛОУ-АВТ-6.

По состоянию на начало декабря 2025 года завод полностью приостановил первичную переработку сырой нефти и функционирует на уровне менее 50 проц. от проектной мощности, с полной остановкой ключевых установок.

