«Каласы пад сярпом тваім» выйдуць у версіі, аб якой марыў Уладзімір Караткевіч 1 5.12.2025, 19:10

Раман упершыню выйдзе за мяжой Беларусі па-беларуску.

Для новага выданьня культавага рамана Караткевіча яго рэдактарка Валянціна Андрэева паспрабавала прачытаць твор вачыма рэдактара, якому ня трэба падпарадкоўвацца савецкім нормам.

Да 95-годзьдзя Ўладзімера Караткевіча, фонд Kamunikat.org падрыхтаваў у друк «Каласы пад сярпом тваім». Аднак яго самай вялікай адметнасьцю зьяўляецца тое, што гэта тэкст, за які аўтар змагаўся пры жыцьці, здымаючы праўкі, зробленыя для выданьня 1968 года, піша Беларуская служба Польскага радыё.

Рэдактаркай выданьня зьяўляецца Валянціна Андрэева, якая падчас вучобы ў асьпірантуры знайшла даступныя на той момант фрагмэнты кнігі, расставіла іх храналягічна і ў выніку ўдалося знайсьці тэкст, які аўтар сам лічыў гатовым для публікацыі чыставіком, але які так і ня ўбачыў сьвет у такім выглядзе.

Гэты чыставік цяпер захоўваецца ў Акадэмічнай навуковай бібліятэцы ў Менску, на яго падставе быў падрыхтаваны і выдадзены тэкст у 25-томным зборы твораў Уладзіміра Караткевіча ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». Паводле Валянціны Андрэевай, гэта той самы тэкст, які сам аўтар хацеў пабачыць апублікаваным.

Для новага выданьня Валянціна Андрэева паспрабавала прачытаць твор Караткевіча вачыма рэдактара, якому не трэба падпарадкоўвацца савецкім нормам.

«Савецкім нормам і савецкаму бачаньню тэкстаў, ідэалёгіі, нават беларускай мовы. Паспрабавалі прачытаць вачыма прыязнага рэдактара, які, з аднаго боку, хоча зрабіць твор лепшым і ўказаць аўтару на памылкі, але з іншага чуе і цэніць самога аўтара, разумее гісторыю твору і гісторыю аўтара. Не мае намеру шчоўкаць па носе маладога пісьменьніка, які лезе ў гісторыю і паказвае яе зусім іначай, чым прынята. Які ўводзіць форму і словы, якія ў той час не віталіся. То бок, мы яшчэ раз прачыталі чыставік гэтага рамана і вярнулі ў тэкст тое, што на сёньня не зьяўляецца крамолай, наадварот многія словы, як капіяваць, для нас натуральныя сёньня, Караткевіч менавіта такое слова ўжываў. Але савецкія рэдактары не маглі яго прапусьціць, бо заўважылі ў ім нешта недазволенае ці непрынятае для мовы».

Паводле рэдактаркі, праца з тэкстам была далікатная, усе словы, якія вярнулі, пісаў сам Караткевіч.

Дырэктар выдавецтва Kamunikat.org Яраслаў Іванюк кажа, што «Каласы пад сярпом тваім» пісаў чалавек сьмелы, аднак да друку раман аддаваў рэаліст.

«Час, калі Караткевіч пісаў раман, не спрыяў таму, што тэкст мог выйсьці без цэнзарскіх правак. Таму ўжо сам Караткевіч зрабіў там свае праўкі, якія дазволілі раману выйсьці ў савецкі час. Прыйшоў час, каб такія кнігі, важныя для сучасных беларусаў, выйшлі без цэнзарскіх правах. Бо акрамя правак Караткевіча цэнзура таксама выкінула некаторыя моманты. Мы вяртаем моманты, дзе аўтар пісаў пра Беларусь, пра беларусаў, але чаго ў савецкіх выданьнях не было».

Уладзімер Караткевіч нарадзіўся 95 гадоў таму, 26 лістапада 1930 году ў Воршы, памёр 25 ліпеня 1984 году ў Менску.

Караткевіч напісаў чатыры раманы, некалькі аповесьцяў, шмат расказаў і вершаў. Ён вядомы як выдатны драматург і сцэнарыст, распавялі ўдзельнікі круглага стала, арганізаванага Мінінфармам Беларусі, адзначалі і ягоны талент як паэта. Кнігі Караткевіча перакладзеныя на 10 замежных моваў.

Вучыўся ў Кіеве, шмат гадоў пражыў у Менску. Караткевіч ня толькі аўтар празаічных, паэтычных і драматургічных твораў, а яшчэ і першаадкрывальнік жанру гістарычнага дэтэктыву ў беларускай літаратуры. Найбольш вядомыя творы «Дзікае паляваньне караля Стаха», «Зямля пад белымі крыламі», «Чазенія» і многія іншыя.

Прапагандыст і дырэктар Нацыянальнай бібліятэкі Вадзім Гігін у 2023 годзе заявіў, што зь ягонай ініцыятывы «Каласы пад сярпом тваім» Караткевіча выключылі са школьнай праграмы, бо там шмат выдуманага.

Раней «Каласы пад сярпом тваім» праходзілі ў 11 клясе, але цяпер раман прыбралі з праграмы. У ім расказваецца пра час перад паўстаньнем 1863 году, сярод гістарычных пэрсанажаў згадваюцца Кастусь Каліноўскі і Тарас Шаўчэнка.

