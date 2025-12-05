закрыть
5 декабря 2025, пятница, 20:23
«Инопланетный корабль» вызвал панику во многих странах

  • 5.12.2025, 19:51
«Инопланетный корабль» вызвал панику во многих странах
Фото: universemagazine.com

Мировые лидеры начали активно проводить масштабные учения по планетарной обороне.

Нестандартное поведение космического объекта 3I/ATLAS, который также известен под названием «инопланетный корабль», стало причиной пристального внимания во всем мире, пишет Daily Star.

Как отмечается в статье, мировые лидеры начали активно проводить масштабные учения по планетарной обороне.

«Это заставляет предполагать, что правительства готовятся к непредсказуемым действиям межзвездного объекта под названием 3I/ATLAS», — говорится в публикации.

В материале утверждается, что Европейское космическое агентство активировало всю триаду планетарной обороны. Учения в ускоренном режиме провела Япония, а в США прошла репетиция по отслеживанию орбитального полета на большой высоте. В совместных тренировках также активно участвуют Австралия, Южная Корея и Бразилия.

1 декабря загадочный межзвездный объект 3I/ATLAS по мере приближения к Земле изменил свое поведение. В ходе наблюдения за космическим объектом удалось установить, что он внезапно ослабил свечение — за шесть дней яркость его снизилась более чем на треть. Ученые считают, что это могло произойти из-за увеличения расстояния между кометой и Солнцем, в результате чего она стала отражать меньшее количество света.

