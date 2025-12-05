МВД Беларуси рассылает сообщения владельцам iPhone

МВД Беларуси рассылает сообщения владельцам iPhone2
5.12.2025, 20:00
В чем причина.
Министерство внутренних дел Беларуси провело СМС-рассылку, обратившись напрямую к владельцам смартфонов Apple iPhone по всей стране. В сообщении ведомство предупреждает граждан о новой схеме мошенничества, которая может привести к полной блокировке устройства, пишет «Точка».
Текст рассылки гласит: «Не дайте превратить свой iPhone в „кирпич“. Мошенники просят войти на вашем устройстве в чужую Apple ID — ни в коем случае не делайте этого! Владелец учетной записи навсегда может заблокировать ваш iPhone и вымогать деньги за разблокировку».
Как поясняется, атака направлена на использование встроенной функции «Найти iPhone», которую злоумышленники применяют для кражи и блокировки устройств. Эта схема, известная как «локаторное мошенничество», стала активно распространяться в последнее время, о чем МВД уже неоднократно предупреждало.
Целевая рассылка владельцам конкретной марки смартфонов связана с техническими особенностями мошеннической схемы, которая эксплуатирует экосистему Apple.
Официальные представители МВД пока не прокомментировали кампанию в СМИ. Однако это не первый случай, когда ведомство использует массовые СМС для информирования населения.
Так, в октябре 2025 года рассылка направляла граждан на официальный ресурс о безопасности детей в интернете kidspomogut.by. Такое сообщение, содержащее прямую ссылку, тогда также вызвало вопросы у части получателей, привыкших к более общим предупреждениям о киберугрозах.