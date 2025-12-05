МВД Беларуси рассылает сообщения владельцам iPhone 2 5.12.2025, 20:00

2,010

В чем причина.

Министерство внутренних дел Беларуси провело СМС-рассылку, обратившись напрямую к владельцам смартфонов Apple iPhone по всей стране. В сообщении ведомство предупреждает граждан о новой схеме мошенничества, которая может привести к полной блокировке устройства, пишет «Точка».

Текст рассылки гласит: «Не дайте превратить свой iPhone в „кирпич“. Мошенники просят войти на вашем устройстве в чужую Apple ID — ни в коем случае не делайте этого! Владелец учетной записи навсегда может заблокировать ваш iPhone и вымогать деньги за разблокировку».

Как поясняется, атака направлена на использование встроенной функции «Найти iPhone», которую злоумышленники применяют для кражи и блокировки устройств. Эта схема, известная как «локаторное мошенничество», стала активно распространяться в последнее время, о чем МВД уже неоднократно предупреждало.

Целевая рассылка владельцам конкретной марки смартфонов связана с техническими особенностями мошеннической схемы, которая эксплуатирует экосистему Apple.

Официальные представители МВД пока не прокомментировали кампанию в СМИ. Однако это не первый случай, когда ведомство использует массовые СМС для информирования населения.

Так, в октябре 2025 года рассылка направляла граждан на официальный ресурс о безопасности детей в интернете kidspomogut.by. Такое сообщение, содержащее прямую ссылку, тогда также вызвало вопросы у части получателей, привыкших к более общим предупреждениям о киберугрозах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com