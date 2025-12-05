Сырский объяснил идею справедливого мира для Украины
- 5.12.2025, 20:06
Другой формат для Киева неприемлем.
Справедливый мир для Украины – это завершение войны без предварительных условий. Бои должны остановиться по линии соприкосновения.
Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в интервью Sky News.
Генерал подчеркнул, что сейчас главная задача – «защитить украинскую землю, страну и население».
«Разумеется, для нас неприемлемо просто отдавать территорию. Что это вообще значит – передать нашу землю? Именно поэтому мы и воюем: чтобы не отдавать нашу территорию», - добавил он.
По словам Сырского, он даже не позволяет себе рассматривать сценарий, при котором Украина будет вынуждена отдать России всю Донецкую и Луганскую области.
«Все войны когда-то заканчиваются, и, конечно, мы надеемся, что и наша тоже закончится. И когда это произойдет, должен быть установлен справедливый мир. В моем понимании, справедливый мир – это мир без предварительных условий, без отказа от территории. Это означает остановку вдоль текущей линии соприкосновения», - отметил главнокомандующий,
Он уточнил, что должно быть безусловное прекращение огня и затем начало переговоров.
«Любой другой формат был бы несправедливым миром, и для нас он неприемлем», - сказал Сырский.