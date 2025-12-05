закрыть
5 декабря 2025, пятница, 20:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларусь хотят привлечь 50 тысяч трудовых мигрантов

  • 5.12.2025, 20:16
В Беларусь хотят привлечь 50 тысяч трудовых мигрантов

На реализацию этой госпрограммы планируется выделить более 289,5 миллиона рублей.

Постановление с новой государственной программой «Сбалансированный рынок труда» на 2026‑-2030 годы появилось на Национальном правовом портале.

В соответствии с программой, к 2030 году миграционный прирост в Беларуси должен достичь не менее 50 тысяч человек. На реализацию этой госпрограммы планируется выделить более 289,5 миллиона рублей.

На данный момент в Беларуси работают 32 тысячи трудовых мигрантов — это в полтора раза больше, чем годом ранее.

В основном трудовые мигранты приехали в Беларусь из государств Средней Азии. Около 70% трудовых мигрантов в Беларуси заняты в рабочих профессиях.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович
Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников