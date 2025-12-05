В Беларусь хотят привлечь 50 тысяч трудовых мигрантов
- 5.12.2025, 20:16
На реализацию этой госпрограммы планируется выделить более 289,5 миллиона рублей.
Постановление с новой государственной программой «Сбалансированный рынок труда» на 2026‑-2030 годы появилось на Национальном правовом портале.
В соответствии с программой, к 2030 году миграционный прирост в Беларуси должен достичь не менее 50 тысяч человек. На реализацию этой госпрограммы планируется выделить более 289,5 миллиона рублей.
На данный момент в Беларуси работают 32 тысячи трудовых мигрантов — это в полтора раза больше, чем годом ранее.
В основном трудовые мигранты приехали в Беларусь из государств Средней Азии. Около 70% трудовых мигрантов в Беларуси заняты в рабочих профессиях.