Французские ВМС открыли огонь по дронам над базой своих подводных лодок 2 5.12.2025, 20:26

1,386

Над базой в Бретани были обнаружены пять дронов.

После нескольких месяцев прилетов неизвестных дронов в европейские страны военные наконец начали пытаться их сбивать. Французские моряки открыл огонь по беспилотным летательным аппаратам, обнаруженным над особо важным объектом, где базируются атомные подводные лодки, сообщает информагентство Agence France-Presse.

В четверг вечером над базой Île Longue в Бретани, на западе Франции, были обнаружены пять дронов, рассказали AFP в жандармерии (входит в состав вооруженных сил). Базирующиеся там подлодки оснащены ядерным оружием и являются ключевым элементом ядерного сдерживания Франции. Военнослужащие ВМС, охраняющие объект, открыли огонь. Информации о том, были ли беспилотники сбиты, нет.

Инцидент не повлиял на работу базы, начато расследование. Беспилотники уже были замечены в этом районе в ноябре, хотя и не прямо над базой, сообщали французские СМИ.

Неопознанные дроны в последние месяцы также неоднократно появлялись в Дании, Норвегии, Германии, Бельгии, Нидерландах, в том числе над военными объектами. Порой это заставляло власти приостанавливать работу местных аэропортов. Европейские спецслужбы считают эти инциденты частью гибридной войны, которую ведет Россия, но пока что не удавалось ни сбить эти аппараты, чтобы подтвердить их принадлежность, ни выяснить места их запуска.

Практически никто до сих пор не оказывал вооруженный отпор, в том числе из-за неопределенности с тем, какие службы и органы должны реагировать на такие инциденты. Лишь в конце октября нидерландские солдаты атаковали неопознанные беспилотники над авиабазой НАТО, где хранятся американские ядерные боеголовки. Дроны улетели, и отследить их не удалось.

