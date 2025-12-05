СМИ: Андрей Ермак посетил офис Службы внешней разведки Украины

СМИ: Андрей Ермак посетил офис Службы внешней разведки Украины2
Экс-глава Офиса президента Украины готовится к отъезду из страны?
По информации источников ZN.UA, сегодня около 17:00 бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прибыл в центральный офис Службы внешней разведки Украины. Он заехал на черном бронированном Mercedes S-класса (Mercedes 222, номер 5657).
Как сообщают собеседники издания, он пробыл там 45 минут и после отъезда Ермака глава СВРУ Олег Иващенко вызвал к себе руководителя департамента, который занимается документами прикрытия. По словам источников, Иващенко считается «стопроцентным человеком Ермака» и, по информации этих же собеседников, обязан ему своим назначением.
Источники допускают, что документы прикрытия могут готовиться для возможного пересечения границы.
Параллельно собеседники в правоохранительных органах сообщают, что НАБУ готовит новую серию аудиозаписей в рамках операции «Мидас», которая касается роли Андрея Ермака, а также подозрение.