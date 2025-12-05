В Беларуси в декабре продолжают расти белые грибы
А зеленушки и подзеленки собирают ведрами.
Своими находками в паблике «Грибные войска Беларуси» 4 декабря похвасталась жительница Бобруйского района, пишет Mogilev Online.
«Нашла 2 белых грибочка в декабре. Ещё несколько польских, маслят и опят молоденьких. Зеленушки не сдаются», — написала женщина в сопровождение к фото.
Кстати, она оказалась далеко не единственной белоруской, которая продолжает ходить за грибами несмотря на приход календарной зимы. Более того, за два дня до этого другая бобруйчанка тоже хвасталась парой вёдер собранных рядовок и зеленушек.
Пользователи соцсети шутят, что с такой погодой можно без перерыва продолжать грибной сезон и с наступлением 2026 года.