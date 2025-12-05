закрыть
5 декабря 2025, пятница, 21:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси в декабре продолжают расти белые грибы

  • 5.12.2025, 21:37
В Беларуси в декабре продолжают расти белые грибы

А зеленушки и подзеленки собирают ведрами.

Своими находками в паблике «Грибные войска Беларуси» 4 декабря похвасталась жительница Бобруйского района, пишет Mogilev Online.

Фото: Наша Ніва

«Нашла 2 белых грибочка в декабре. Ещё несколько польских, маслят и опят молоденьких. Зеленушки не сдаются», — написала женщина в сопровождение к фото.

Фото: Наша Ніва

Кстати, она оказалась далеко не единственной белоруской, которая продолжает ходить за грибами несмотря на приход календарной зимы. Более того, за два дня до этого другая бобруйчанка тоже хвасталась парой вёдер собранных рядовок и зеленушек.

Фото: Наша Ніва
Фото: Наша Ніва

Пользователи соцсети шутят, что с такой погодой можно без перерыва продолжать грибной сезон и с наступлением 2026 года.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович
Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников