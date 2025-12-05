Педагоги в Мозыре пришли пообщаться с ребенком и вдруг увидели, что тот пристегнут к батарее
- 5.12.2025, 22:02
- 1,074
Так отец «воспитывал» сына.
В Мозыре суд признал виновным 42-летнего мужчину, который не раз приковывал собственного 13-летнего сына к батарее. Об этом БелТА рассказал замначальника управления Следственного комитета по Гомельской области Дмитрий Степанчиков.
По данным следствия, отец один воспитывал мальчика — мать умерла примерно 10 лет назад. В семье также была прабабушка ребенка, которая из-за возраста фактически не участвовала в его воспитании.
О нездоровой обстановке в семье стало известно во время одного из плановых посещений социальных педагогов. Они пришли, когда отец был на работе, дверь открыла прабабушка. Специалисты прошли в комнату к ребенку и начали разговор. В какой-то момент они увидели, что нога школьника пристёгнута цепью к батарее. Мальчик пояснил: отец прибегал к таким мерам, когда считал, что тот не слушается и может сбежать из дома. После этого педагоги увезли мальчика в поликлинику.
Отец признал, что и раньше приковывал сына «в воспитательных целях».
Суд назначил отцу наказание: два года лишения свободы и штраф в размере 100 базовых величин – 4200 рублей. Однако исполнение приговора отложили на два года.