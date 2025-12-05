закрыть
5 декабря 2025, пятница, 22:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Педагоги в Мозыре пришли пообщаться с ребенком и вдруг увидели, что тот пристегнут к батарее

  • 5.12.2025, 22:02
  • 1,074
Педагоги в Мозыре пришли пообщаться с ребенком и вдруг увидели, что тот пристегнут к батарее

Так отец «воспитывал» сына.

В Мозыре суд признал виновным 42-летнего мужчину, который не раз приковывал собственного 13-летнего сына к батарее. Об этом БелТА рассказал замначальника управления Следственного комитета по Гомельской области Дмитрий Степанчиков.

По данным следствия, отец один воспитывал мальчика — мать умерла примерно 10 лет назад. В семье также была прабабушка ребенка, которая из-за возраста фактически не участвовала в его воспитании.

О нездоровой обстановке в семье стало известно во время одного из плановых посещений социальных педагогов. Они пришли, когда отец был на работе, дверь открыла прабабушка. Специалисты прошли в комнату к ребенку и начали разговор. В какой-то момент они увидели, что нога школьника пристёгнута цепью к батарее. Мальчик пояснил: отец прибегал к таким мерам, когда считал, что тот не слушается и может сбежать из дома. После этого педагоги увезли мальчика в поликлинику.

Отец признал, что и раньше приковывал сына «в воспитательных целях».

Суд назначил отцу наказание: два года лишения свободы и штраф в размере 100 базовых величин – 4200 рублей. Однако исполнение приговора отложили на два года.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович
Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников