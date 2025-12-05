Джеймс Кэмерон решил снять нового «Терминатора» 5.12.2025, 22:18

Подробности.

Знаменитый режиссер Джеймс Кэмерон официально подтвердил, что его следующим крупным проектом после выхода третьего «Аватара» станет новая часть легендарной франшизы «Терминатор». Он заявил, что полностью погрузится в работу над сценарием.

В интервью порталу Gizmodo Кэмерон сказал, что работа уже началась: у него накопилась внушительная стопка заметок «толщиной в три дюйма» с идеями для будущего фильма. Именно так он начинает разработку всех картин.

Писать полноценный сценарий режиссер намерен сразу после завершения промокампании фильма «Аватар: Пламя и пепел», релиз которого в мировом прокате намечен на 19 декабря. По его словам, тогда у него появится время, чтобы сосредоточиться на новых проектах и определить их очередность.

Однако Кэмерон признал, что создавать научную фантастику в наше время стало невероятно сложно. Мир технологий развивается так стремительно, что многие сюжеты из разряда футуристических быстро становятся нашей повседневностью.

«Мы живем в мире научной фантастики и буквально вынуждены решать проблемы, которые в прошлом существовали только в научно-фантастических книгах и фильмах. Теперь мы живем в этом по-настоящему», – уверен режиссер.

Он сомневается, что сможет быть таким же провидцем, как в 1984 году, когда создавал первого «Терминатора». Чтобы остаться актуальным, Кэмерон собирается «застраховаться от будущего», создав историю, действие которой отнесено на несколько лет вперед от момента выхода фильма.

Новый «Терминатор» – это не единственный проект в поле зрения кинодела. В числе возможных следующих работ он назвал фильм об атомных бомбах времен Второй мировой войны и экранизацию книги «Дьяволы».

Кроме того, в планах остаются еще два сиквела «Аватара». Таким образом, возвращение к истокам и культовой франшизе станет для Кэмерона ключевой творческой задачей на ближайшие годы.

