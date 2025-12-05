Моди разрешил Путину транслировать в Индии российскую пропаганду

Моди разрешил Путину транслировать в Индии российскую пропаганду4
- 5.12.2025, 22:30
Пропагандистка Маргарита Симоньян запустит в стране RT India.
Владимир Путин во время визита в Индию дал старт региональному телеканалу RT India — новому англоязычному подразделению финансируемой Кремлем пропагандистской медиагруппы. «Я искренне надеюсь, что Russia Today не только поможет показать современную Россию, но и поможет сориентировать наши общества по ключевым вопросам нашего сотрудничества», — сказал он, открывая вещание.
Главный редактор RT, пропагандистка Маргарита Симоньян в ходе презентации назвала Индию «дружелюбной и гостеприимной страной», противопоставив ее западным государствам, где после начала Владимиром Путиным войны против Украины трансляции RT были запрещены или приостановлены.
После вторжения 2022 года RT America исчез с сеток большинства американских кабельных и спутниковых операторов, а Европейская комиссия остановила вещание RT и связаного с ним канала Sputnik на территории ЕС, сославшись на опасения по поводу кремлевских кампаний влияния. Путин раскритиковал эти решения, заявив, что западные правительства «боятся правды», а RT назвал «эффективным каналом» для продвижения российской позиции.
Запуск RT India сопровождался обширной рекламной кампанией по всей стране. Промо включало билборды, цифровую рекламу, тематический поезд в Дели, зелёную световую проекцию на мосту Бандра-Ворли в Мумбаи и студийный вход в Нью-Дели, оформленный в виде матрёшки. В дебютном видеоролике телеканал акцентировал внимание на новой студии, а также использовал высказывания индийских и советских лидеров о тесных двусторонних отношениях.