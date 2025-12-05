закрыть
5 декабря 2025, пятница, 23:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Моди разрешил Путину транслировать в Индии российскую пропаганду

4
  • 5.12.2025, 22:30
  • 1,454
Моди разрешил Путину транслировать в Индии российскую пропаганду
Нарендра Моди

Пропагандистка Маргарита Симоньян запустит в стране RT India.

Владимир Путин во время визита в Индию дал старт региональному телеканалу RT India — новому англоязычному подразделению финансируемой Кремлем пропагандистской медиагруппы. «Я искренне надеюсь, что Russia Today не только поможет показать современную Россию, но и поможет сориентировать наши общества по ключевым вопросам нашего сотрудничества», — сказал он, открывая вещание.

Главный редактор RT, пропагандистка Маргарита Симоньян в ходе презентации назвала Индию «дружелюбной и гостеприимной страной», противопоставив ее западным государствам, где после начала Владимиром Путиным войны против Украины трансляции RT были запрещены или приостановлены.

После вторжения 2022 года RT America исчез с сеток большинства американских кабельных и спутниковых операторов, а Европейская комиссия остановила вещание RT и связаного с ним канала Sputnik на территории ЕС, сославшись на опасения по поводу кремлевских кампаний влияния. Путин раскритиковал эти решения, заявив, что западные правительства «боятся правды», а RT назвал «эффективным каналом» для продвижения российской позиции.

Запуск RT India сопровождался обширной рекламной кампанией по всей стране. Промо включало билборды, цифровую рекламу, тематический поезд в Дели, зелёную световую проекцию на мосту Бандра-Ворли в Мумбаи и студийный вход в Нью-Дели, оформленный в виде матрёшки. В дебютном видеоролике телеканал акцентировал внимание на новой студии, а также использовал высказывания индийских и советских лидеров о тесных двусторонних отношениях.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович
Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников