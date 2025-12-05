Где в Европе Трамп пользуется наибольшей популярностью? 5.12.2025, 22:53

1,222

Дональд Трамп

И где его недолюбливают?

Ни для кого не секрет, что премьер-министра Италии Джорджию Мелони и президента США Дональда Трампа связывают достаточно близкие отношения. Возможно, это также объясняет, почему Италия оказалась в числе стран с наиболее благоприятным отношением к главе США, согласно последнему опросу YouGov, пишет Euronews.

Однако «благоприятным» его можно назвать лишь условно: согласно данным опроса YouGov (ноябрь 2025 года), лишь 28% итальянцев придерживаются положительного мнения о Трампе.

Но и так популярность Трампа в Италии выше, чем среди исторических союзников США: в Великобритании она составляет 22%, что, впрочем, на четыре пункта выше, чем в октябре.

Франция (18%) и Испания (16%) демонстрируют меньшую поддержку. Но одной из стран Европы, где отношение к Трампу наиболее негативное, является Дания. По данным YouGov, здесь его популярность крайне низка, чему, возможно, не способствуют территориальные амбиции президента в отношении Гренландии.

Общественная поддержка Трампа в Дании уже давно не превышает 10% (по крайней мере, с мая), а в настоящее время составляет всего 6%.

Какие политические партии в Европе больше всего поддерживают Трампа?

Крайне низкий уровень популярности Трампа в Дании совпадает с результатами другого опроса, опубликованного Европейским советом по международным отношениям, где он занял последнее место — 5%.

В рейтингах одобрения президента США доминирует блок стран Центральной и Восточной Европы: самые высокие показатели в Румынии (30%), Венгрии (29%) и Польше (25%).

Примечательно, что Румыния (41%), Венгрия (33%) и Польша (23%) также оказались в числе стран, которые в большинстве своем считают, что президентство Трампа может способствовать миру во всем мире.

Они также находятся на одной волне, когда аналогичный вопрос задается их местным партиям, показывая самые высокие показатели одобрения Трампа в Европе, особенно среди ультраправых партий по всему континенту.

Члены правящей партии Венгрии Fidesz — самые большие «трамписты»: 68% респондентов утверждают, что его президентство — это благо не только для американских граждан, но и для их страны.

Далее следуют Альянс за союз румын и польская партия «Право и справедливость» — 51%. Все три эти политические группы классифицируются как евроскептики или умеренные евроскептики.

Еще одна польская партия, Конфедерация, занимает четвертое место (39%), за ней следуют «Братья Италии» Джорджи Мелони с 31%.

Другой недавний опрос, проведенный французским геополитическим журналом Le Grand Continent, показывает, что Европа в целом разделена между теми, кто считает Трампа «врагом» (Франция, Испания), и теми, кто придерживается более мягких взглядов: не считая его ни другом, ни врагом (Италия, Германия).

С другой стороны, Польша снова выделяется как страна с относительно высоким процентом людей, воспринимающих Трампа как друга (33%), что является самым высоким показателем в данном опросе.

Если что и объединяет европейцев, так это общее разочарование тем, как ЕС ведет отношения с Вашингтоном (77%).

В частности, 52% опрошенных заявили, что чувствуют себя «униженными» после того, как летнее соглашение между ЕС и США наложило 15%-ные тарифы на большинство экспортных товаров из ЕС.

