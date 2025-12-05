19FortyFive: Российскую БМПТ «Терминатор» можно описать тремя словами 1 5.12.2025, 23:07

Американский обозреватель поиздевался над российской боевой машиной пехоты поддержки танков.

Российскую боевую машину поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» можно описать тремя словами — похоже на провал. Об этом рассказывает обозреватель американского журнала 19FortyFive Брент Иствуд.

Автор пишет, что российская БМПТ позиционировалась как грозная платформа, однако ее реальные результаты оказались разочаровывающими. Обозреватель полагает, что российская БМПТ испытывает проблемы с качеством сборки, остается уязвимой для ударов беспилотников и противотанковых снарядов, а ее положение между танком и боевой машиной пехоты четко не обосновано.

«В трех словах: похоже на провал», — пишет Иствуд.

