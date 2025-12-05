закрыть
5 декабря 2025, пятница
Тейлор Свифт подкупила другую невесту ради свадьбы в желаемую дату

  • 5.12.2025, 23:16
Тейлор Свифт

Звезда выписала внушительный чек.

Американская певица Тейлор Свифт подкупила другую невесту ради свадьбы в желаемую дату. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на источники.

Исполнительница хотела провести церемонию бракосочетания с игроком в американский футбол Трэвисом Келси 13 июня 2026 года. Для этого она выбрала роскошный отель Ocean House в викторианском стиле, расположенный в штате Род-Айленд, США. Однако звезда узнала, что в указанную дату в данном месте уже забронировала торжество другая пара.

Так, отмечается, что Свифт выписала внушительный чек невесте, чтобы та перенесла свою свадьбу, и девушка не смогла отказаться от предложения.

