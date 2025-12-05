Тейлор Свифт подкупила другую невесту ради свадьбы в желаемую дату 5.12.2025, 23:16

Тейлор Свифт

Звезда выписала внушительный чек.

Американская певица Тейлор Свифт подкупила другую невесту ради свадьбы в желаемую дату. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на источники.

Исполнительница хотела провести церемонию бракосочетания с игроком в американский футбол Трэвисом Келси 13 июня 2026 года. Для этого она выбрала роскошный отель Ocean House в викторианском стиле, расположенный в штате Род-Айленд, США. Однако звезда узнала, что в указанную дату в данном месте уже забронировала торжество другая пара.

Так, отмечается, что Свифт выписала внушительный чек невесте, чтобы та перенесла свою свадьбу, и девушка не смогла отказаться от предложения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com