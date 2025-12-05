СМИ: На командира Черноморского флота ВС РФ готовилось покушение 5.12.2025, 23:27

1,348

Иллюстративное фото

Что известно.

В Севастополе якобы предотвратили покушение на командира Черноморского флота РФ. Об этом сообщает издание Ura.ru.

По данным издания, сотрудники ФСБ предотвратили покушение на одного из командиров Черноморского флота Вооруженных сил России. При нападении планировалось использовать самодельное взрывное устройство (СВУ), установленное на машину.

К подготовке покушения причастен житель Забайкальского края, который добровольно вступил в запрещенную в России террористическую организацию. В сентябре этого года по указанию куратора мужчина приехал в Крым и там получил подробные инструкции по сборке взрывного устройства и его установке.

Сотрудники ФСБ задержали его в момент закладки СВУ. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене и терроризме.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com