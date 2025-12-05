До +7°С ожидается в Беларуси в субботу
- 5.12.2025, 23:41
Преимущественно без осадков.
В Беларуси 6 декабря ночью местами ожидаются небольшие дожди, днем будет преимущественно без осадков, в отдельных районах возможен слабый туман. Об этом сообщилив Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу будет облачно, днем с прояснениями. Ветер прогнозируется юго-восточный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 5 градусов. Днем будет 1-7 градусов тепла.