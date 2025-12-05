Россиянам резко повысят минимальные цены на водку 5.12.2025, 23:54

Резкое повышение акцизов происходит на фоне рекордного дефицита бюджета РФ.

С января 2026 года в России значительно вырастут минимальные розничные цены (МРЦ) на алкоголь. Как сообщили «Коммерсанту» два источника на рынке, сейчас Минфин РФ обсуждает с участниками отрасли новые расчёты, согласно которым МРЦ на водку объёмом 0,5 л планируется установить на уровне 409 росс. руб. — это на 17,1% выше, чем годом ранее.

По тем же оценкам, минимальная цена бренди и аналогичной продукции может составить 605 руб. за 0,5 л, что на 28% больше текущего уровня. Коньяк и виски, произведённые из сырья с выдержкой не менее трёх лет, с начала следующего года могут подорожать на 16%, до 755 руб. Источники «Ъ» уточняют, что представленные цифры пока носят рабочий характер и могут быть скорректированы. Окончательные параметры станут известны к концу декабря, когда Минфин выпустит соответствующий приказ.

МРЦ на водку были введены в 2009 году, а на бренди и коньяк — в 2011-м. В начале 2025 года минимальная цена 0,5 л водки выросла на 16,7%, до 349 руб., бренди — на 17,12%, до 472 руб., коньяка — на 17,09%, до 651 руб. Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», считают, что новый рост МРЦ станет серьёзным испытанием для отрасли.

Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский предупреждает о риске перехода наиболее чувствительных к цене потребителей в нелегальный сектор. Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин ожидает более значительного падения спроса в 2026 году по сравнению с 2025-м. В компании Ladoga прогнозируют снижение розничных продаж на 5-10%.

Павел Шапкин также отмечает, что новые ценовые условия вынудят производителей пересматривать ассортимент: часть ликёроводочной продукции может перейти в смежные категории, вроде «псевдорома» или «псевдовиски». По оценке Андрея Московского, вместе с ростом издержек текущее повышение МРЦ может привести к волне слияний, поглощений и банкротств среди производителей, особенно региональных.

Одновременно с ростом МРЦ правительство с января 2026 года значительно повышает акцизы на алкоголь и табак. Как следует из поправок в Налоговый кодекс, акциз на крепкий алкоголь (свыше 18 градусов) вырастет на 11,4%, до 824 рублей за литр чистого спирта. Еще сильнее подорожают вина: акциз на тихие вина повысится на 31%, до 148 рублей за литр, а на игристые — на 28%, до 160 рублей. Также вырастут акцизы на табачную продукцию: на сигареты — на 11,3%, на табак для нагревания — до 10 915 рублей за килограмм, на жидкости для электронных сигарет — до 49 рублей за миллилитр.

Резкое повышение акцизов происходит на фоне рекордного дефицита бюджета: в 2025 году дефицит казны запланирован на уровне 5,7 трлн руб., что в пять раз превышает первоначальные расчёты Минфина. В 2026 году дефицит ожидается на уровне 3,786 трлн руб., в 2027-м — 3,185 трлн, в 2028-м — 3,513 трлн. За счёт увеличения акцизов на «вредные товары» — алкоголь, табачную продукцию и сладкие напитки — власти рассчитывают получить в 2026–2028 годах дополнительно около 213,7 млрд руб.

