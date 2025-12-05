Зеленский вывел Ермака из состава Ставки и СНБО 5.12.2025, 23:15

Фото: Getty Images

Ранее он был уволен с поста главы Офиса президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский вывел Андрея Ермака из состава Ставки верховного главнокомандующего и Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на соответствующие указы главы украинского государства.

Указы президента №901/2025 и №902/2025 предусматривают соответствующие изменения в составе Ставки верховного главнокомандующего и СНБО после увольнения Андрея Ермака с должности руководителя Офиса президента.

Напомним, 28 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски дома у тогда еще руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Следственные действия были связаны с резонансным делом «Мидас», которое касается масштабной коррупционной схемы в «Энергоатоме».

Сразу в тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна сохранять внутреннюю силу и не отвлекаться на что-то, кроме защиты. Поэтому он принял решение провести перезагрузку Офиса президента. В частности, заявление об отставке написал Ермак.

Через несколько часов стало известно о том, что глава украинского государства подписал указ об увольнении Ермака с должности руководителя Офиса президента Украины.

