У сына «фактического лидера» Грузии нашли гражданство России

  • 6.12.2025, 2:52
Бидзина Иванишвили

Речь идет о сыне основателя правящей партии «Грузинская мечта».

У сына основателя правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили — Беры — нашли гражданство России. К такому выводу пришли авторы журналистского расследования, изучившие данные грузинского публичного реестра, передает Mtavari.

По информации журналистов, Бера Иванишвили в настоящее время числится владельцем двух компаний, где указан как гражданин Грузии и России. Официально о получении им гражданства не сообщается. Сейчас он проживает в Южной Корее, где занимается рэпом.

Бидзину Иванишвили в грузинских СМИ часто называют «фактическим» лидером Грузии.

В марте экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что против него было возбуждено дело о хищении денег «по приказу Иванишвили». «В деле есть квитанции за ужин и другие расходы, связанные с приемом Дональда Трампа в Тбилиси и Батуми в 2012 году», — уточнил он.

