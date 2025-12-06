Что скрыли о поездке Лукашенко в Оман?2
- 6.12.2025, 8:43
- 6,042
Диктатор снова продает воздух.
Пресс-служба Лукашенко явила шефа и рассказала, чем он занимался в Омане. Тот работал по уже привычной схеме — «разводил» партнеров на деньги, пишет «Салiдарнасць».
Если вчитаться в список тем, которые обсуждал белорусский правитель с президентом Оманского инвестиционного агентства Абдулсаламом аль-Муршиди, то возникает некоторое недоумение.
Ключевые темы разговора приводит Пул Первого:
Совместный белорусско-оманский инвестиционный фонд в Минске — для финансирования проектов на территории Беларуси.
Строительство целлюлозно-картонного комбината в Беларуси.
Оманский логистический хаб для белорусских товаров и проработка маршрута «Север–Юг».
Инвестиции в АПК Беларуси с поставками продовольствия в Оман и регион; обсуждение экспорта оманских морепродуктов в Беларусь.
Туристический кластер: Оман — как площадка для совместных проектов; вложения в туристические объекты Беларуси.
Трехсторонний проект: создание совместного производства сложных удобрений с Алжиром.
И тут как бы встает логичный вопрос: а что, Оману больше денег девать некуда? У него их, конечно, как у дурня фантиков, но вряд ли тамошние шейхи спят и видят, как вложиться в «туристические объекты Беларуси» или построить тут еще один убыточный целлюлозно-картонный комбинат.
Лукашенко, конечно, оратор бойкий, но что-то подсказывает, что даже его красноречия было бы недостаточно для убеждения в экономической привлекательности вышеупомянутых проектов. Или все же оманское руководство прониклось идеей повернуть Припять вспять?
А вот что было предложено нашим «главным бизнесменом» для подогрева взаимного интереса, похоже, осталось за кадром.
Из того, что публично пообещал Лукашенко оманским партнерам в качестве бонуса, было разве что обещание увеличить туристический поток за счет белорусов:
— Мы готовы к расширению поездок наших людей сюда. Не только в Эмираты, другие страны, но и в Оман. Здесь сказочная природа, открытый океан. Я уверен, что наши люди с удовольствием воспользуются этим туристическим направлением, — заявил правитель.
Правда, не уточнил, что не все белорусы имеют такой же туристический потенциал, как и нынешний вояжер.