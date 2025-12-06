Украина прокомментировала новые переговоры в США 6.12.2025, 8:49

3,022

Фото: Alexander Kazakov, Getty Images

Умеров и Гнатов два дня общались с Уиткоффом и Кушнером.

В течение двух дней Специальный посланник президента США по вопросам мира Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер провели встречу с Секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и начальником Генерального штаба ВСУ генералом Андреем Гнатовым. Об этом сообщил сам Умеров.

По его словам, она была сосредоточена на продвижении реалистичного и действенного пути достижения длительного и справедливого мира в Украине.

«Состоялась шестая встреча сторон за последние две недели. Подтвердил, что приоритетом Украины является урегулирование, которое гарантирует защиту независимости и государственного суверенитета Украины, безопасность украинцев и формирует стабильную основу для успешного демократического будущего», — отметил он.

Умеров утверждает, что участники обсудили результаты недавней встречи американской стороны с Россией и шаги, которые могут привести к окончанию войны. Секретарь СНБО добавил:

«Американская и украинская стороны также согласовали рамки договорённостей в сфере безопасности и обсудили необходимые средства сдерживания для обеспечения устойчивого мира. Обе стороны подчеркнули, что настоящий прогресс в достижении любых договорённостей зависит от готовности России продемонстрировать реальную приверженность долгосрочному миру — в частности, осуществить шаги к деэскалации и прекращению убийств».

Он акцентировал, что американская и украинская стороны отметили, что завершение войны и реальные шаги к прекращению огня и деэскалации необходимы для предотвращения новой агрессии и для обеспечения реализации комплексного плана восстановления Украины.

