Певица Долина вернет полтора миллиона долларов покупательнице квартиры 2 6.12.2025, 9:01

4,672

Лариса Долина

Однако всей суммы у нее нет.

Российская певица Лариса Долина заявила, что вернет 112 миллионов российских рублей (около 1,45 миллиона долларов) Полине Лурье — покупательнице её квартиры, которую артистка продала под воздействием мошенников, а затем по решению суда получила обратно. Об этом она сказала в программе «Пусть говорят» на Первом канале.

Лариса Долина отметила, что пока не имеет всей необходимой суммы, но обещает найти способ вернуть деньги полностью. По ее словам, в этой истории пострадали и она, и Лурье: певицу обманули телефонные мошенники, а покупательница так и не получила жилье.

Ранее адвокат Лурье Светлана Свириденко рассказывала, что Долина якобы предлагала заключить мировое соглашение и вернуть деньги частями, но ее клиентка отказалась.

Весной 2024 года мошенники, выдавая себя за сотрудников спецслужб, убедили Долину, что ее банковские счета в опасности, и заставили продать квартиру, якобы чтобы погасить «кредит», оформленный злоумышленниками. Певица продала квартиру за 112 миллионов рублей и передала деньги курьерше, которая также стала жертвой обмана.

Всего от деятельности банды пострадали несколько человек, а общая сумма ущерба превысила 300 миллионов рублей (около 3,9 миллиона долларов). Нескольких фигурантов дела осудили на сроки от четырех до семи лет.

В марте 2025 года суд в Москве принял решение вернуть Долиной квартиру. Лурье пыталась это обжаловать, но суд поддержал певицу как потерпевшую от мошенников.

После этого общественность, блогеры и политики начали резко критиковать Долину и настаивать, чтобы она вернула квартиру Лурье. На фоне скандала часть слушателей начала сдавать билеты на ее концерты, а некоторые выступления отменили.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com