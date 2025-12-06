Певица Долина вернет полтора миллиона долларов покупательнице квартиры

Певица Долина вернет полтора миллиона долларов покупательнице квартиры2
Однако всей суммы у нее нет.
Российская певица Лариса Долина заявила, что вернет 112 миллионов российских рублей (около 1,45 миллиона долларов) Полине Лурье — покупательнице её квартиры, которую артистка продала под воздействием мошенников, а затем по решению суда получила обратно. Об этом она сказала в программе «Пусть говорят» на Первом канале.
Лариса Долина отметила, что пока не имеет всей необходимой суммы, но обещает найти способ вернуть деньги полностью. По ее словам, в этой истории пострадали и она, и Лурье: певицу обманули телефонные мошенники, а покупательница так и не получила жилье.
Ранее адвокат Лурье Светлана Свириденко рассказывала, что Долина якобы предлагала заключить мировое соглашение и вернуть деньги частями, но ее клиентка отказалась.
Весной 2024 года мошенники, выдавая себя за сотрудников спецслужб, убедили Долину, что ее банковские счета в опасности, и заставили продать квартиру, якобы чтобы погасить «кредит», оформленный злоумышленниками. Певица продала квартиру за 112 миллионов рублей и передала деньги курьерше, которая также стала жертвой обмана.
Всего от деятельности банды пострадали несколько человек, а общая сумма ущерба превысила 300 миллионов рублей (около 3,9 миллиона долларов). Нескольких фигурантов дела осудили на сроки от четырех до семи лет.
В марте 2025 года суд в Москве принял решение вернуть Долиной квартиру. Лурье пыталась это обжаловать, но суд поддержал певицу как потерпевшую от мошенников.
После этого общественность, блогеры и политики начали резко критиковать Долину и настаивать, чтобы она вернула квартиру Лурье. На фоне скандала часть слушателей начала сдавать билеты на ее концерты, а некоторые выступления отменили.