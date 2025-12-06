В России стали отключать интернет по ночам
- 6.12.2025, 9:09
- 1,638
Чтобы помешать атакам БПЛА.
В России начали временно отключать мобильный интернет в ночное время в ряде регионов, чтобы помешать управлению беспилотниками через сотовые сети. Как сообщают местные жители, перебои связи совпадают с периодами наиболее активных атак дронов, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).
Обе стороны активно используют гражданскую сотовую инфраструктуру для управления беспилотниками. Для этого достаточно обычного смартфона с SIM-картой и недорогого адаптера для передачи данных по 4G. Такая схема позволяет управлять дроном на десятки километров, а теоретически — даже из другой страны.
Подобная технология применялась, в частности, в ходе операции СБУ летом, когда FPV-дроны атаковали российские аэродромы, используя именно российскую мобильную сеть. Также часть иранских дронов «Шахед» теперь оснащается камерами и 4G-модемами для корректировки курса в реальном времени.
В ответ Россия ужесточила правила для SIM-карт: введены блокировки для номеров, долго не проявлявших активность, а в приграничных районах начали полностью отключать передачу данных ночью. Это вызвало недовольство населения, однако власти считают меры вынужденными.
Украина также рассматривает аналогичные ограничения, хотя официально заявляет о сохранении голосовой связи для экстренных служб. Эксперты предупреждают, что по мере распространения спутниковой связи — включая Starlink и прямые спутниковые смартфоны — подобные меры будут терять эффективность.
По мнению аналитиков, мобильные сети окончательно превратились в элемент военной инфраструктуры, а борьба за контроль над ними станет все более жесткой и технологически сложной.