Телевизионный бред подполковника КГБ Сергей Грабовский

6.12.2025, 9:24

Что на самом деле сказал Путин.

Учитывая же то, что в Индии близкий друг премьера Нарендры Моди В. В. Путин (эту дружбу подчёркивают они оба) фигурирует ещё и, по словам одной из интервьюерок, как «несомненно, один из самых влиятельных политиков мира», чьи решения «влияют не только на Россию, но и на страны по всему миру», а сам он — «привлекательная, загадочная фигура на мировой арене, более захватывающего, чем он, быть не может», можно смело предположить, что интервью смотрело не меньше чем полмиллиарда граждан Индии, которые будут видеть российско-украинскую войну, её основания, перспективы мира, более того — российскую историю и геополитику глазами подполковника КГБ Путина.

А последний, как всегда, врёт вовсю. И эта ложь, вбитая в сознание и подсознание полумиллиарда людей (действующая индийская власть довольно жёстко контролирует медиапространство, альтернативную информацию получить непросто), будет иметь серьёзный геополитический вес.

И вместе с тем Путин выдал немало правды о своих намерениях и мотивах.

Итак: целью т.н. «СВО» Путин назвал «защиту своих людей, которые там проживают, защиту наших традиционных ценностей, русского языка и так далее. Защиту, кстати, религии, которая культивируется столетиями на этих территориях. А вы же знаете, что Русская православная церковь на Украине практически под запретом: отбирают храмы, людей выгоняют из церквей… Я уже не говорю о запрете русского языка и так далее».

То есть «защита русского языка» — это основание убивать десятки тысяч гражданского украинского населения — и украиноязычного, и русскоязычного. А кто такие «свои люди»? Те, кого Москва объявляет своими? Ну а тираде о РПЦ стоит аплодировать: Путин публично признал, что никакой «УПЦ МП» не существует, а на Украине действует традиционный инструмент идеологического отдела ЦК КПСС и КГБ СССР, созданный ещё Сталиным. А вместе с этой правдой — и ложь: какой «запрет русского языка»?

Следующая часть монолога: «Не мы начинали эту войну. Запад потворствовал и способствовал, организовал государственный переворот на Украине. После этого начались события в Крыму, а потом начались события на юго-востоке тогдашней Украины, в Донбассе». На самом деле государственный переворот в Украине в 2010 году совершила команда Виктора Януковича (его выбрали с одними полномочиями, а он «организовал» себе другие, поставив российских генералов во главе почти всех силовых структур). И «события в Крыму» начались 20 февраля 2014 года, когда Янукович ещё сидел в Киеве на Банковой. «События» те были организованы российскими боевиками и агентурой Кремля, что, как говорится, нотариально заверено.

А Путин врёт дальше: «Мы восемь лет… пытались решить эти вопросы мирным путём, подписали… Минские соглашения, надеясь, что удастся мирными средствами урегулировать эту проблему. Потом выяснилось, что западные лидеры, они сказали об этом публично, что они и не собирались выполнять эти Минские соглашения, а подписали их только для того, чтобы дать возможность вооружиться Украине и продолжить вооружённую борьбу уже с нами. Мы вынуждены были через восемь лет уничтожения людей, которые проживают на Донбассе,… вынуждены были признать эти республики, во-первых, а во-вторых, начать оказывать им поддержку. И наша специальная военная операция — это не начало войны, а попытка её закончить. Закончить войну, которую Запад развязал против нас руками украинских националистов… А закончим мы тогда, когда достигнем целей, поставленных перед началом специальной военной операции, — освободим эти территории». Что ж, Геббельс в сравнении с Путиным — малое дитя. «Мирным путём»? Заведя на Донбасс сначала боевиков Гиркина, а затем регулярные войска? Тогдашний президент Франции Олланд вспоминал о Минске-2: «Путин внезапно вышел из себя и угрожал просто и полностью раздавить войска своего визави (Порошенко). Это выглядело признанием наличия его войск на востоке Украины». И неужели сформированные ещё в начале 2015 года на Донбассе 1-й и 2-й армейские корпуса с российской техникой и российским офицерским составом — это тоже что-то «мирное»? Ну а тезис, что «Запад развязал против нас руками украинских националистов», рассчитан откровенно на клинических идиотов. Неужели в Индии таких полмиллиарда?

Особого внимания заслуживают слова о целях «СВО». Мы помним, что в начале вторжения Путин прямо говорил о низложении легитимной украинской власти и уже привёз в Минск Януковича. Но не сложилось, так что приходится делать вид, что целью является «освободить эти территории». Какие именно «эти»? И вот тут у нас настоящая детективная история.

Приведу информацию агентства ТАСС на языке оригинала: «Россия освободит Донбасс и Новороссию либо военным, либо другим путём. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today в преддверии госвизита в Индию». Слово «Новороссия» вынесено и в заголовок этой информации. Но в опубликованном на президентском портале Путина тексте интервью это слово отсутствует. Как и почему? Похоже, объяснение простое. Не могла государственная агенция ТАСС (с её партийно-чекистским родословием) что-то выдумать; видимо, Путин увлёкся и выдал государственную тайну, которую из текста интервью удалили, а из публикации ТАСС убрать не успели. Ибо т.н. «Новороссия» (исторические земли Войска Запорожского, Крымского ханства, Молдавского княжества и несколько крепостей Османской империи) включает в себя нынешние Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Одесскую и Кировоградскую области Украины плюс Республику Молдова. Это означает, что Россия планирует воевать и дальше, и не только с Украиной. Вот это и нужно было скрыть.

Ещё раз: Путин не собирается прекращать войну даже в случае, если украинские войска уйдут с Донбасса.

А дедушка Трамп пусть в который раз повторяет мантру, что Путин, мол, хочет завершить войну и вернуться к мирной жизни. Более того: Трамп уверен, что в его первую каденцию российской войны против Украины не было…

Разумеется, в интервью содержится и «историческая» часть. Там, как всегда у Путина, полная чушь: «Первая столица по истории была в районе города Новгорода, на северо-западе. Потом оттуда государственность “перетекла” в город Великий Новгород, а чуть позже — в Киев. И вот это была Древняя Русь». Бросается в глаза, что Путин придерживается т.н. «норманнской теории» происхождения Руси, то есть настаивает на неспособности славянского народа создавать собственную государственность. И при этом считает и Новгород (дважды уничтоженный московитами вместе с населением), и Киев «Россией». А далее, мол, Киев и прилегающая часть Руси, которая оказалась под властью Польши, «в XVII веке попросилась назад, в Россию». Э-э, куда это назад? Россия ведь возникла лишь в XVIII веке! А до того даже рубль был московский, русского не существовало…

Не стану разбирать всю путинскую ложь, отмечу два сюжета. «Киевский режим по своей ментальности действительно очень похож на неонацистский режим, потому что крайняя форма национализма и неонацизма — это почти одно и то же, это почти равные понятия». Э-э, на самом деле нацизм — это национал-социализм, а где на Украине социализм? А вот в Германии он был — почитайте монографию путинского земляка из Питера профессора Олега Пенькова «Социализм Гитлера», там всё расписано. И наконец: «Когда Украина обрела свою независимость, — мало кто вспоминает об этом — первый документ о независимости — это что, какой документ? Декларация о суверенитете, независимости Украины. И это база украинской независимости, украинской современной государственности. И там написано, что Украина — это нейтральное государство». Путин снова откровенно врёт. База украинской государственности — это Акт провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года, подтверждённый всенародным референдумом 1 декабря 1991 года, а затем воплощённый в Конституцию Украины. А Декларация о государственном суверенитете стала одной из ступеней на пути к независимости Украины. А о нейтралитете там сказано следующее: «Украинская ССР торжественно провозглашает о своём намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое не участвует в военных блоках и придерживается трёх безъядерных принципов: не принимать, не производить и не приобретать ядерное оружие». Обратили внимание? Не Украина, а Украинская ССР (покажите её на карте мира!), и УССР — не «нейтральное государство», а образование, которое имеет намерение стать нейтральным. А намерение и его реализация далеко не всегда совпадают, не так ли? Вон Гитлер имел намерение завоевать полмира, а вторую половину отдать союзникам — и как?

А в завершение — ещё одна интересная деталь. Нам рассказывали, что 28 пунктов российско-американского «мирного плана» (который не является ни мирным, ни планом) украинским переговорщикам удалось сократить до 19 или 20. А по словам Путина, никакого сокращения не было: «Просто они (американцы) разбили эти 28, потом 27 пунктов на четыре пакета и предложили обсуждать эти четыре пакета. Но, по сути, это те же 27 пунктов». Если это правда, то США откровенно «слили» Украину, если нет — то как официальный Вашингтон может иметь дело с таким лжецом геополитического масштаба?

Ну а нынешней Индии, похоже, именно такой Путин и нужен…

Сергей Грабовский, «Обозреватель»

