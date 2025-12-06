Стоит ли белорусам бояться вспышки птичьего гриппа 6.12.2025, 9:32

Он мутирует с пугающей скоростью.

Недавно в США человек умер от редкого штамма птичьего гриппа H5N5. В других странах тем временем уже растет беспокойство по поводу того, что вирусы, поражающие птиц, могут серьезно угрожать людям. Например, несколько лет назад в Китае погибла женщина от H3N8 — на тот момент это тоже был первый случай для этого подтипа. Однако настоящая опасность — H5N1, отмечают во Всемирной организации здравоохранения. Он мутирует с пугающей скоростью, «обманывает» иммунитет и все ближе подбирается к людям, начиная заражать млекопитающих и взывать вспышки болезни среди животных, пишет «Зеркало».

В нашей стране о вспышках птичьего гриппа официально не сообщалось. Однако в 2023 году правительство ограничило экспорт птицы во все страны, кроме Китая, при этом отметив, что «нет никаких проблем с заболеваемостью птицы», в том числе с высокопатогенным птичьим гриппом. Официальной причиной ограничения власти тогда называли необходимость насытить спрос внутри страны.

Тем временем российское издание «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщило, что реальной причиной все же могла быть вспышка птичьего гриппа на некоторых фабриках. Несмотря на заявления чиновников, что ограничение никак не связано с вирусом, Беларусь была добавлена в международные списки регионов с высокопатогенным птичьим гриппом как раз в 2023 году.

В свою очередь Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов отмечает, что дикие птицы активно разносят H5N1 по регионам мира, и ситуация в Европе (включая Беларусь) вызывает беспокойство.

— С 6 сентября по 14 ноября 2025 года в Европе сильно выросло число случаев птичьего гриппа среди диких птиц — выявили 1443 зараженных птицы в 26 странах, что в четыре раза больше, чем годом ранее, и это рекордный уровень с 2016 года, — поясняют эксперты.

Внимание также обращается на то, что подавляющее большинство случаев (99%) приходилось именно на вирус H5N1, при этом большинство из них связано с новой вариацией ранее циркулирующего штамма. Он был завезен в Европу с востока и затем быстро распространился на запад.

В Научно-исследовательском институте гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии добавляют, что у человека этот вирус может вызывать болезнь, протекающую в разных формах: от легкой инфекции верхних дыхательных путей (повышенная температура и кашель) до быстрого развития тяжелой пневмонии, синдрома острой дыхательной недостаточности, шока и даже смерти.

— Желудочно-кишечные симптомы, такие как тошнота, рвота и диарея, чаще всего регистрируются у людей, инфицированных этим вирусом, — уточняют они.

Первоначальные симптомы обычно включают высокую температуру (от 38°C) и кашель. Некоторые пациенты и пациентки сообщают об одышке и затрудненном дыхании. Боль в горле или насморк встречаются реже.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com