В Минске заметили человека-моржа 6.12.2025, 9:58

В одних плавках и с сумкой в руках.

Минчанка опубликовала в TikTok видео, на котором мужчина идет вдоль берега Цнянского водохранилища в одних плавках с сумкой в руках. Съемка датирована 29 ноября — в этот день температура воздуха опустилась до -1°C.

Автор ролика с удивлением комментирует происходящее: «29 ноября. Утки в шоке». На кадрах видно, как мужчина спокойно движется по берегу, не обращая внимания ни на холод, ни на реакцию окружающих.

Елена сопроводила публикацию ироничной подписью: «Ну, а что? Льда нет, можно и поплавать».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com