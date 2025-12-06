В Минске заметили человека-моржа
- 6.12.2025, 9:58
В одних плавках и с сумкой в руках.
Минчанка опубликовала в TikTok видео, на котором мужчина идет вдоль берега Цнянского водохранилища в одних плавках с сумкой в руках. Съемка датирована 29 ноября — в этот день температура воздуха опустилась до -1°C.
Автор ролика с удивлением комментирует происходящее: «29 ноября. Утки в шоке». На кадрах видно, как мужчина спокойно движется по берегу, не обращая внимания ни на холод, ни на реакцию окружающих.
Елена сопроводила публикацию ироничной подписью: «Ну, а что? Льда нет, можно и поплавать».
@helenbashmakova Ну а что? Льда нет, можно и поплавать 😄 #минск #беларусь #закаливание #шок #удивительноерядом ♬ оригинальный звук - Лена Башмакова