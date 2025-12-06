закрыть
6 декабря 2025, суббота
Россия нанесла массовый ракетный удар по Украине

  • 6.12.2025, 10:07
  • 2,506
Россия нанесла массовый ракетный удар по Украине

Атакуют украинские города и дроны.

Российские оккупанты ещё с ночи наносят воздушные удары по Украине. Сейчас тревога объявлена по всем областям. Уже есть данные о раненых и повреждениях железнодорожной инфраструктуры, пишет unian.net.

По данным Воздушных сил, для воздушной атаки россияне задействовали как беспилотники, так и ракеты. В частности, большинство областей подвергаются атаке беспилотниками. Также армия РФ осуществила пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков.

В настоящее время в Луцке по дронам работает противовоздушная оборона, сообщил городской голова Игорь Полищук. Впоследствии мэр добавил, что в городе раздался взрыв. Загорелись продуктовые склады в одном из микрорайонов города.

Также «Шахеды» летят на Староконстантинов.

Кроме этого, «Укрзализныця» сообщила, что в связи с массированным обстрелом железнодорожной инфраструктуры в Фастове оперативно меняются маршруты пассажирских поездов, которые должны были проходить через город.

«Задержки пока контролируемые, а наши диспетчеры позаботятся о возможных пересадках. Просим внимательно слушать объявления железнодорожников на вокзалах и в поездах. Движение не останавливается», — говорится в сообщении.

В настоящее время, по данным Воздушных сил, ракеты летят курсом на запад, а также на Киевщину.

