Лукашенко не зря боится

6.12.2025, 10:33

Ничего оригинального власти не придумали.

Тут государственные люди на высоком государственном уровне посчитали, что к 2030 году процветанию для полного счастья будет не хватать 300 тысяч белорусов.

Я, конечно, считаю, что государственные люди немножко поскромничали. Ну, чтобы кое-кого лишний раз не расстраивать. Но суть на самом деле не в этом.

Потому что они же считали не ради научного любопытства, а чтобы придумать как все исправить. И придумали целую программу, которая называется «Сбалансированный рынок труда».

Конечно, если сейчас не хватает 150 тысяч человек, а через пять лет будет не хватать в два раза больше, то баланс получается сомнительный. Но я опять не об этом.

И даже не о том, как они придумали этот баланс исправить. Потому что ничего оригинального они не придумали. Придумали вовлекать в трудовые отношения молодежь, тунеядцев и пенсионеров.

Но молодежи, которую можно вовлечь в досрочные трудовые отношения, с каждым годом становится все меньше. Пенсионеры — исчерпаемый ресурс, всех, кого можно было вовлечь, уже и так вовлеки. А тунеядцы никуда вовлекаться не хотят.

Поэтому частично недостаток белорусов государственные люди предлагают возместить трудовыми мигрантами. Правда, уже не 150 тысяч пакистанцев к этой осени, как кое-кто угрожал, а 50 тысяч кого-нибудь к 2030 году.

Ну, даже если эти пятьдесят тысяч вдруг получится заманить на белорусский рынок труда, чтобы этот рынок сбалансировать, их все равно не хватит.

Но ты знаешь, я на самом деле опять не об этом. Не о том, что у них в этой программе. Я о том, чего в этой программе нет. А знаешь, чего там нет? Там нет ничего о том, как вернуть в Беларусь белорусов. Хотя это 600 тысяч в основном трудоспособных человек на начало 2025 года. То есть, хватило бы, чтобы сбалансировать баланс и еще бы осталось.

Но как заманить 50 тысяч мигрантов в плане есть, а как вернуть 600 тысяч белорусов нету. И это не потому, что государственные люди про уехавших белорусов лишний стараются не вспоминать.

А по той же причине, по которой кое-кто депортирует из Беларуси выпущенных заложников, о чем я, было дело, тебе уже как-то рассказывал.

Потому что кое-кто боится, что вернувшиеся белорусы испортят ему всю стабильность. Потому что кое-кто знает цену своей стабильности гораздо лучше нас с тобой. Нету у кое-кого по поводу своей стабильности никаких иллюзий.

И я хочу сказать, что кое-кто не зря боится. Вернувшиеся в товарных количествах белорусы действительно могут ему испортить всю стабильность.

Ну потому, что после 2020 года у стабильности не осталось никакого иммунитета. После двадцатого года стабильность может выживать только в условиях полной стерильности.

А откуда возьмется стерильность, если десятки тысяч поуехавших понаедут обратно? Да им даже делать ничего не надо. Они могут поломать стабильность самим фактом своего присутствия.

Конечно, у кое-кого, есть его красауцы. Но от таких политических маневров у красауцау может случиться недоумение мыслительных процессов. А красауцам мыслительные процессы в принципе делать вредно.

Поэтому для процветания кое-кому может и хотелось чтобы народу у него было побольше, но персональная стабильность ему дороже любого процветания.

Поэтому процветанию 600 тысяч белорусов может и пригодились бы, но для стабильности они вредные. Для этой стабильности белорусы в принципе вредные.

