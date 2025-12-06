США отправили «ядерного разведчика» к границам России 6.12.2025, 10:45

Что известно о миссии самолета.

Соединенные Штаты перебросили в Японию специализированный самолет WC-135R Constant Phoenix, предназначенный для обнаружения радиоактивных частиц и фиксации ядерной деятельности. В четверг его зафиксировали во время полета у тихоокеанского побережья России — на курсе, где регулярно мониторят потенциальные ядерные испытания, пишет Newsweek.

WC-135R, известный под прозвищем «Nuke Sniffer» («Ядерный снифер»), собирает твердые и газообразные выбросы для контроля соблюдения Договора об ограниченном запрещении ядерных испытаний. Самолет временно базируется в Японии после развертывания в конце ноября.

Полет произошел после приказа Владимира Путина оценить готовность России к возможным полномасштабным ядерным испытаниям — ответ на директиву президента США Дональда Трампа о возобновлении американских тестов.

Оба государства формально остаются сторонами двух соглашений — Договора 1963 года о запрете атмосферных и подводных испытаний и Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года. Но все более частые сигналы из Москвы и Вашингтона свидетельствуют об ослаблении режима контроля над ядерными взрывами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com