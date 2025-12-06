«Для Беларуси это критически важно» 2 6.12.2025, 10:59

Украинский генерал дал совет Литве.

Институт изучения войны (ISW) заявил, что вторжения аэростатов в воздушное пространство Литвы могут быть частью российско-белорусских провокаций в рамках так называемой «нулевой фазы» подготовки к возможному конфликту с НАТО.

Генерал-майор СБУ в отставке Виктор Ягун считает, что у Вильнюса есть действенный инструмент для давления на Лукашенко. Об этом он рассказал в интервью сайту Charter97.org:

— Необходимо просто закрыть границу. Для Беларуси это критически важно.

Если закрыть границу, если не пропускать поезда, не пропускать вообще ничего хотя бы неделю, думаю, сразу же придет какая-нибудь «ответка» из Китая, который спросит белорусов: «Так вы же говорили, что у вас транзитная страна».

Я думаю, что Беларусь от этого очень критически зависит — именно от того, как и куда поставлять свои товары. И не все можно через Россию пропускать. Думаю, что если бы такое жесткое решение было принято, количество этих метеозондов просто бы уменьшилось в разы.

