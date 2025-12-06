Пакистан и Афганистан обменялись сильным огнем на границе 6.12.2025, 11:35

Стрельба началась через два дня после завершения нового раунда мирных переговоров.

Официальные представители Пакистана и Афганистана сообщили, что на фоне обострения напряженности после очередного провала мирных переговоров в начале недели, страны поздно вечером, 5 декабря, обменялись интенсивным огнем вдоль границы. Как пишет Reuters, о жертвах пока не сообщается.

Представитель радикального исламского движения «Талибан» Забихулла Муджахид сообщил, что пакистанские войска атаковали район Спин Болдак в провинции Кандагар. В свою очередь, представитель премьер-министра Пакистана обвинил афганские силы в «неоправданном открытии огня» вдоль границы в Чамане.

«Пакистан готов к любым действиям и предан защите своей территории и безопасности граждан», — заявил пресс-секретарь Мошараф Заиди.

Как отмечает Reuters, стрельба началась через два дня после завершения нового раунда мирных переговоров между соседями из Южной Азии, который не дал прорыва. Обе стороны при этом согласились поддерживать хрупкое перемирие.

Переговоры в Саудовской Аравии на прошлой неделе стали последними в серии встреч, организованных Катаром, Турцией и Саудовской Аравией. Цель которых — снизить напряженность после смертельных пограничных столкновений в октябре.

Как информирует издание, основой спора является заявление Исламабада о том, что боевики из Афганистана совершили недавние нападения на территории Пакистана, включая самоубийственные взрывы с участием афганских граждан. Кабул отрицает эти обвинения, заявляя, что не отвечает за безопасность внутри Пакистана.

