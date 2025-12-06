закрыть
6 декабря 2025, суббота, 12:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В центре Минска увидели куницу

  • 6.12.2025, 11:37
В центре Минска увидели куницу

Она весь день сидела на дереве.

На самой верхушке дерева у корпуса БНТУ утром в пятницу заметили животное. Это не кот — это куница.

Как она туда забралась и откуда вообще взялась в городе, не совсем понятно, но ситуация как минимум для самой куницы весьма напряженная, пишет onliner.by.

— Она сидит там с утра. Люди вызывали МЧС, думали, что лестницу поставят и спустят ее. Но выяснилось, что ставить лестницу некуда, а куница к тому же прыгает с ветки на ветку, — передает один из студентов.

Говорят, что животное явно напугано, один раз чуть не свалилось с дерева. Оно сидело и не двигалось.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович
Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников