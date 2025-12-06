В центре Минска увидели куницу 6.12.2025, 11:37

Она весь день сидела на дереве.

На самой верхушке дерева у корпуса БНТУ утром в пятницу заметили животное. Это не кот — это куница.

Как она туда забралась и откуда вообще взялась в городе, не совсем понятно, но ситуация как минимум для самой куницы весьма напряженная, пишет onliner.by.

— Она сидит там с утра. Люди вызывали МЧС, думали, что лестницу поставят и спустят ее. Но выяснилось, что ставить лестницу некуда, а куница к тому же прыгает с ветки на ветку, — передает один из студентов.

Говорят, что животное явно напугано, один раз чуть не свалилось с дерева. Оно сидело и не двигалось.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com