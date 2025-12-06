Шестиклассница из Витебска помогла спасти пассажирку во время полета

Шестиклассница из Витебска помогла спасти пассажирку во время полета3
- 6.12.2025, 13:14
- 2,882
У нее случился сердечный приступ.
Беларусская шестиклассница из витебской гимназии № 8 Соня Вдовенко вместе с мамой Еленой летела из Египта 11 ноября. В какой-то момент у российской пассажирки случился сердечный приступ. На борту оказался врач, но он не владел английским. Девочка вызвалась помочь и переводила экипажу самолета его слова, пишет газета «Витебские вести».
Врач из российского города Владимир Игорь Исправников оказывал помощь пассажирке Галине Рязановой. А Соня передавала на английском указания доктора стюарду борта.
«Обладая хорошим знанием английского языка, она стала незаменимым связующим звеном между врачом и иностранными членами экипажа, а также другими пассажирами, которые могли помочь», — пишет районная газета.
Муж Галины, полковник в отставке написал в авиакомпанию благодарственное письмо, в котором отметил: «Наша семья будет постоянно помнить об этом благородном поступке Сони Вдовенко».