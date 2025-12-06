Зачем Лукашенко пошел по дальней дуге 6.12.2025, 13:45

А в Омане вообще пропал из поля зрения.

С конца прошлой недели Александр Лукашенко совершает большое турне по странам, как это принято говорить, глобального юга. Из всех визитов по «дальней дуге» этот один из самых странных. Лукашенко посетил Мьянму, которая славится производством опиумного мака. В Алжире предложил сообразить на троих завод по производству удобрений. А в Омане вообще пропал из поля зрения.

О том, зачем Лукашенко пошел по «дальней дуге» в новом выпуске программы «Оптимум» на Ютуб-канале «Белорусы и рынок».

С тех пор как в Мьянме в 2021 году произошел переворот и к власти пришла военная хунта, эта страна является самой бедной страной региона. Зато во время визита в эту страну Лукашенко мог наконец себе почувствовать великим мировым лидером. Потому что принимали его с такой помпой, что Лукашенко даже сам слегка смутился от всего этого внимания.

«Честно говоря, мы пока еще не заслуживаем такого внимания», - сказал он.

Действительно, если смотреть на цифры взаимной торговли, внимание абсолютно незаслуженное. Весной вице-премьер Юрий Шулейко похвастался, что две страны установили рекорд по взаимной торговле. Звучит солидно, если не знать, с чем он сравнивал. До этого рекордным товарооборот был в 2019 году, когда он составил меньше 30 миллионов долларов. По итогам визита Лукашенко и совместного бизнес-форума с этой дружественной страной были подписаны контракты на 9 миллионов долларов.

Но смущался Лукашенко, конечно, зря. С помпой его принимали не только чтобы сделать гостю приятное но и по таким сугубо эгоистическим соображениям. Потому что в стране сейчас будут проходить выборы, а иностранные гости высокого уровня не балуют Мьянму своими визитами. А тут, как ни крути, а все-таки европейский лидер. То есть можно народу показать многовекторность своей внешней политики.

«В этом году мы с вами встречались шесть раз. Это говорит о том, что никакой изоляции нет и быть не может для наших стран», - сказал Лукашенко.

Вообще-то это, конечно, не говорит об отсутствии международной изоляции. Это говорит скорее о том, что больше встретиться не с кем. Но, с другой стороны, когда люди так часто встречаются, это значит, что у них есть большой взаимный интерес. Даже если о нем не говорят в телевизоре. В конце концов, у Мьянмы есть свой маленький секрет. Это страна является вторым после Афганистана производителем опиумного мака.

«У нас в Беларуси есть все то, что нужно мьянманскому народу. У вас есть все то, что нужно нам», - сказал Лукашенко.

Ну а еще этой стране очень нужны деньги. На встрече с Лукашенко временный президент Мин Аун Хлайн похвастался географическим положением свой страны и позвал белорусские компании вкладывать инвестиции и открывать в Мьямне новые предприятия.

«Я призываю белорусский бизнес из всех секторов приехать и инвестировать в Мьянму, где есть прекрасные возможности для инвестиций», - сказал он.

Но кроме возможностей есть и нюансы. Не зря же Мьянма при ее таком выгодном географическом положении и природных богатствах испытывает острый дефицит иностранных инвестиций. Потому что с момента переворота, то есть с 2021 года там идет гражданская война. Текущее правительство контролирует хорошо если половину территории страны. Поэтому с мьянманскими партнерами может случиться то, что случилось с недавно свергнутым президентом Гвинеи-Бисау. И тогда сохранность белорусских инвестиций никто, конечно, не гарантирует.

А сразу после Мьянмы Лукашенко полетел к другому перспективному партнеру в Оман. И это был самый странный из всех визитов. Лукашенко прилетел в Оман 28 ноября, при этом местные медиа о визите белорусского гостя ничего не сообщали, и до 1 декабря Лукашенко вообще не появлялся на публике. То есть он прилетел в чужую страну и два дня в этой стране занимался какими-то личными делами. Так что сразу видно, что Оман нам не чужая страна.

Зато на встречу с султаном Омана Лукашенко пришел сразу с двумя сыновьями. Старшим Виктором и младшим Николаем. Никого больше со стороны Беларуси, кроме переводчика, на встрече не было. Даже белорусское телевидение признало, что визит носил семейный характер.

А если ты приехал обсуждать сугубо семейный бизнес, то зачем о нем рассказывать посторонним. Белорусам про этот бизнес знать не обязательно. Потому что, если говорить о торговых отношениях Беларуси и Омана, то говорить там не о чем. За прошлый год объем товарооборота составил 5 миллионов долларов.

Правда, есть еще проект по строительству Оманом в Беларуси целлюлозного комбината за почти полтора миллиарда долларов. Но поскольку там речь идет тоже о семейном бизнесе по освоению с оманскими шейхами природных богатств Березинского заповедника, белорусам опять же лучше не знать лишних подробностей.

А 2 декабря, после Омана, Лукашенко отправился в Алжир. И вот как раз в Алжире он нашел очень перспективную тему для сотрудничества.

«Появилась очень интересная тема. Президент (Омана) сказал, что в ближайшее время у него фосфатов будет столько, что некуда девать. Алжир, к примеру, это страна, которая занимает лидирующие позиции по добыче и экспорту природного газа. Мы можем в том же Омане построить на троих, как я сказал президенту, предприятие», - сказал Лукашенко.

И вроде действительно все логично. У Алжира есть газ, у Омана есть фосфаты, значит на двоих можно сообразить из них удобрения, чтобы потом продавать голодающим странам Африки и богатеть. Непонятно одно. А зачем собственно, в этой схеме Лукашенко? Потому что из всех вышеперечисленных природных богатств у Лукашенко есть только завод Гродно Азот.

А после Алжира, окрыленный новыми перспективами, Лукашенко 3 декабря вернулся обратно в Оман, где он опять исчез. По крайней мере, по состоянию на утро 5 декабря он на людях так и не появился. Так что Александра Лукашенко и Оман связывают какие-то загадочные и глубоко личные отношения.

Причем опять же, заметьте, если с Мьянмой подписали контрактов хотя бы на 9 миллионов долларов, то с Оманом вообще ничего. Зато есть большие результаты от поездки в Алжир. Лукашенко пообещал увеличить объем торговли с Алжиром до 500 миллионов долларов. Правда, придется очень сильно постараться. Потому что за прошлый год объем торговли между Беларусью и Алжиром составил 50 миллионов.

То есть три исключительно дружественные страны, по которым Лукашенко совершал свое дипломатическое турне, наторговали с Беларусью в 2024 году меньше чем на 100 миллионов долларов. А только белорусский экспорт в недружественную Литву за прошлый год составил 418 миллионов. В такую же недружественную Польшу – 436.

Но потом белорусские власти решили заняться принуждением соседей к конструктивному диалогу. Конструктивный диалог не получился, но получились санкции, из-за которых теперь приходится ходить по дальней дуге в поисках счастья.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com