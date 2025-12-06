Как Лукашенко встречали под песню запрещенной в Беларуси рок-группы 3 6.12.2025, 14:24

3,722

Круг замкнулся.

Во время недавнего визита в Кыргызстан правителя Беларуси встречали под фрагмент песни на белорусском языке. Она посвящена партизанам, но есть нюанс, пишет «Салiдарнасць».

Речь идет о песне «Партызанская» из альбома «Одзірыдзідзіна» (1997) легендарной беларуской группы N.R.M.

В Беларуси она попала в черные списки еще в начале нулевых и вернулась под запрет после событий 2020-го.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com