закрыть
6 декабря 2025, суббота, 15:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как Лукашенко встречали под песню запрещенной в Беларуси рок-группы

3
  • 6.12.2025, 14:24
  • 3,722
Как Лукашенко встречали под песню запрещенной в Беларуси рок-группы

Круг замкнулся.

Во время недавнего визита в Кыргызстан правителя Беларуси встречали под фрагмент песни на белорусском языке. Она посвящена партизанам, но есть нюанс, пишет «Салiдарнасць».

Речь идет о песне «Партызанская» из альбома «Одзірыдзідзіна» (1997) легендарной беларуской группы N.R.M.

В Беларуси она попала в черные списки еще в начале нулевых и вернулась под запрет после событий 2020-го.

@gazetaby А правитель Беларуси знает, что во время его поездки в Кыргызстан его встречали под музыку из песни легендарной беларуской рок-группы? #новостибеларуси #белтикток #gazetaby #медыясалідарнасць #беларусьсейчас ♬ оригинальный звук - Салідарнасць

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович