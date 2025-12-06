Как Лукашенко встречали под песню запрещенной в Беларуси рок-группы

Как Лукашенко встречали под песню запрещенной в Беларуси рок-группы3
6.12.2025
Круг замкнулся.
Во время недавнего визита в Кыргызстан правителя Беларуси встречали под фрагмент песни на белорусском языке. Она посвящена партизанам, но есть нюанс, пишет «Салiдарнасць».
Речь идет о песне «Партызанская» из альбома «Одзірыдзідзіна» (1997) легендарной беларуской группы N.R.M.
В Беларуси она попала в черные списки еще в начале нулевых и вернулась под запрет после событий 2020-го.
