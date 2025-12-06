В Норвегии разнесли футбольную Премию мира для Трампа

В Норвегии разнесли футбольную Премию мира для Трампа1
- 6.12.2025, 14:36
- 1,258
Премию придумали специально для президента США.
В Вашингтоне прошла жеребьевка чемпионата мира по футболу 2026 года. Во время церемонии глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино вручил президенту США Дональду Трампу Премию мира ФИФА, пишет New Voice.
Премию придумали перед жеребьевкой специально для Трампа, которому не досталась нобелевская Премия мира.
В Норвегии, чья сборная пробилась на мундиаль, церемонию обсуждали в студии канала NRK журналисты вместе с экспертами. Также подключились к разговору главный тренер сборной Норвегии Столе Солбаккен и президент Норвежской федерации футбола Лизе Клавенесс, которые были непосредственно на жеребьевке в Вашингтоне.
«Буду откровенным — это было шоу уродов», — кратко высказался о церемонии Солбаккен.
Клавенесс также не скрывала огорчения происходящим. Она считает, что Премия мира ФИФА нелегитимна.