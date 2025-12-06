В Норвегии разнесли футбольную Премию мира для Трампа 1 6.12.2025, 14:36

1,258

Премию придумали специально для президента США.

В Вашингтоне прошла жеребьевка чемпионата мира по футболу 2026 года. Во время церемонии глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино вручил президенту США Дональду Трампу Премию мира ФИФА, пишет New Voice.

Премию придумали перед жеребьевкой специально для Трампа, которому не досталась нобелевская Премия мира.

В Норвегии, чья сборная пробилась на мундиаль, церемонию обсуждали в студии канала NRK журналисты вместе с экспертами. Также подключились к разговору главный тренер сборной Норвегии Столе Солбаккен и президент Норвежской федерации футбола Лизе Клавенесс, которые были непосредственно на жеребьевке в Вашингтоне.

«Буду откровенным — это было шоу уродов», — кратко высказался о церемонии Солбаккен.

Клавенесс также не скрывала огорчения происходящим. Она считает, что Премия мира ФИФА нелегитимна.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com