В Турции российских туристов смыло в море вместе с автофургонами
- 6.12.2025, 14:55
ЧП произошло в Кемере.
Российских туристов на автофургонах унесло в море в турецком курортном районе Кемер провинции Анталья после сильного ливня. Люди спасены, пишет РИА Новости.
Отмечается, что россияне отдыхали на побережье Чамьювы, в месте впадения реки Агва в море. В субботу в провинции начался проливной дождь, который и привел к ЧП. Российских туристов, застрявших в омах на колесах, вытаскивали с помощью экскаватора.
«Туристы из России, находившиеся внутри затопленных фургонов, были спасены сотрудниками управления по чрезвычайным ситуациям муниципалитета Кемер и командами Кемерской поисково-спасательной ассоциации (KEMKUT)», — говорится в сообщении издания.
Спасатели также подняли на берег второй автофургон, в котором никого не было, добавило издание.