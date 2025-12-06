В Турции российских туристов смыло в море вместе с автофургонами 6.12.2025, 14:55

ЧП произошло в Кемере.

Российских туристов на автофургонах унесло в море в турецком курортном районе Кемер провинции Анталья после сильного ливня. Люди спасены, пишет РИА Новости.

Отмечается, что россияне отдыхали на побережье Чамьювы, в месте впадения реки Агва в море. В субботу в провинции начался проливной дождь, который и привел к ЧП. Российских туристов, застрявших в омах на колесах, вытаскивали с помощью экскаватора.

«Туристы из России, находившиеся внутри затопленных фургонов, были спасены сотрудниками управления по чрезвычайным ситуациям муниципалитета Кемер и командами Кемерской поисково-спасательной ассоциации (KEMKUT)», — говорится в сообщении издания.

Спасатели также подняли на берег второй автофургон, в котором никого не было, добавило издание.

