МУС отказался аннулировать ордер на арест Путина 2 6.12.2025, 15:11

1,794

Даже если амнистия будет прописана в мирном договоре.

Ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест Путина и еще пяти высокопоставленных представителей РФ, обвиняемых в военных преступлениях в Украине, останутся в силе, даже в случае объявления всеобщей амнистии, пункт о которой содержался в проекте мирного договора Вашингтона по Украине. Об этом, сообщили в МУС. Для приостановки действия выданных судом ордеров потребуется отдельная резолюция Совбеза ООН, уточнили там, пишет The Moscow Times.

«Если будет достигнуто мирное соглашение, которое затем позволит Совету Безопасности попросить нас отложить расследование, то это … вопрос политического процесса для Совбеза. Но что касается нас… в конечном счете, это не помешает отправлению правосудия», — сообщила в пятницу зампрокурора МУС Нажат Шамим Хан, сославшись на основополагающий для организации Римский статут.

В 2023 году МУС выдал ордер на арест Путина за ряд международных преступлений, включая предполагаемые депортацию и похищения детей с оккупированных территорий Украины. Вместе с президентом ордер на арест выписали на детского омбудсмена РФ Марию Львову-Белову. Также МУС объявил в розыск экс-министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, которые подозреваются в предполагаемых военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Как отметил другой зампрокурора Маме Мандиае Ньанга, помимо упомянутого положения о порядке действий Совбеза «мы обязаны соблюдать наш устав, который не учитывает некоторые из этих политических договоренностей».

В ноябре СМИ опубликовали первый вариант мирного предложения США из 28 пунктов. Один из пунктов плана предусматривал, что «все стороны, участвовавшие в конфликте, получат полную амнистию за свои действия во время войны». Впрочем, на прошлой неделе источники ABC News сообщали, что из сокращенного проекта мира США, который был переработан в ходе переговоров с украинской делегацией в Женеве, исключили пункт об амнистии для РФ за военные преступления.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com