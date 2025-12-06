Под Минском медвежонок устроил мини-спектакль для автомобилиста

Под Минском медвежонок устроил мини-спектакль для автомобилиста2
- 6.12.2025, 15:37
А затем сбежал, когда мужчина вышел из авто.
Медвежонок устроил спектакль на дереве и сбежал, когда белорус вышел из авто. Подробности приводит портал mly.by.
Белорус стал свидетелем настоящего лесного мини-спектакля, который опубликовал в TitTok. В Минском районе медвежонок быстро карабкался по дереву. Как только мужчина вышел из машины, чтобы все рассмотреть поближе, хищник замер, а затем быстро сполз со ствола и убежал в лес.