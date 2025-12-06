Под Минском медвежонок устроил мини-спектакль для автомобилиста 2 6.12.2025, 15:37

1,526

А затем сбежал, когда мужчина вышел из авто.

Медвежонок устроил спектакль на дереве и сбежал, когда белорус вышел из авто. Подробности приводит портал mly.by.

Белорус стал свидетелем настоящего лесного мини-спектакля, который опубликовал в TitTok. В Минском районе медвежонок быстро карабкался по дереву. Как только мужчина вышел из машины, чтобы все рассмотреть поближе, хищник замер, а затем быстро сполз со ствола и убежал в лес.

