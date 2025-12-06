Генштаб ВСУ подтвердил поражение Рязанского НПЗ
- 6.12.2025, 15:39
А также рассказал об ударе по оккупированной Луганской области.
Силы обороны Украины ночью в субботу, 6 декабря, нанесли удар по инфраструктуре Рязанского нефтеперерабатывающего завода в Рязанской области РФ и по Алчевскому металлургическому комбинату на временно оккупированной территории Луганской области.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
В результате атаки на российский НПЗ зафиксировано попадание и поражение установки низкотемпературной изомеризации.
Генштаб уточнил, что Рязанский завод мощностью 17,1 млн тонн нефти в год входит в ряд крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ. Производит бензины А-92/95/98/100, реактивное топливо, дизель и тому подобное. Завод привлечен к обеспечению российской оккупационной армии.
Также военные поразили завод в оккупированном Алчевске, который изготавливает корпуса для снарядов по заказу Министерства обороны РФ.
Зафиксировано попадание и пожар на комбинате, добавляет Генштаб.