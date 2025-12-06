Генштаб ВСУ подтвердил поражение Рязанского НПЗ 6.12.2025, 15:39

А также рассказал об ударе по оккупированной Луганской области.

Силы обороны Украины ночью в субботу, 6 декабря, нанесли удар по инфраструктуре Рязанского нефтеперерабатывающего завода в Рязанской области РФ и по Алчевскому металлургическому комбинату на временно оккупированной территории Луганской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В результате атаки на российский НПЗ зафиксировано попадание и поражение установки низкотемпературной изомеризации.

Генштаб уточнил, что Рязанский завод мощностью 17,1 млн тонн нефти в год входит в ряд крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ. Производит бензины А-92/95/98/100, реактивное топливо, дизель и тому подобное. Завод привлечен к обеспечению российской оккупационной армии.

Также военные поразили завод в оккупированном Алчевске, который изготавливает корпуса для снарядов по заказу Министерства обороны РФ.

Зафиксировано попадание и пожар на комбинате, добавляет Генштаб.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com