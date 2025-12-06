закрыть
6 декабря 2025, суббота, 16:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Генштаб ВСУ подтвердил поражение Рязанского НПЗ

  • 6.12.2025, 15:39
Генштаб ВСУ подтвердил поражение Рязанского НПЗ

А также рассказал об ударе по оккупированной Луганской области.

Силы обороны Украины ночью в субботу, 6 декабря, нанесли удар по инфраструктуре Рязанского нефтеперерабатывающего завода в Рязанской области РФ и по Алчевскому металлургическому комбинату на временно оккупированной территории Луганской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В результате атаки на российский НПЗ зафиксировано попадание и поражение установки низкотемпературной изомеризации.

Генштаб уточнил, что Рязанский завод мощностью 17,1 млн тонн нефти в год входит в ряд крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ. Производит бензины А-92/95/98/100, реактивное топливо, дизель и тому подобное. Завод привлечен к обеспечению российской оккупационной армии.

Также военные поразили завод в оккупированном Алчевске, который изготавливает корпуса для снарядов по заказу Министерства обороны РФ.

Зафиксировано попадание и пожар на комбинате, добавляет Генштаб.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович