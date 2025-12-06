Лукашенко подпортили настроение 2 Артем Синицын, «Салідарнасць»

Цифра и факт, с которыми сложно спорить.

Лукашенковская пропаганда любит рассказывать, как наши западные соседи «мучаются под брюссельским сапогом». В фантазиях пропагандистов польские учителя едва сводят концы с концами, в «бедронки» и «жабки» страшно зайти из-за «бешенных» цен, а уж местная медицина...

На этой неделе появились две новости о Польше, способные подпортить настроение «разоблачителям» на государственных окладах.

Новость первая — Беларусь проигрывает почти всем странам-соседкам в размере минимальной зарплаты. И это не отставание на 5-10%. Для сравнения: в 2025 году белорусская «минималка» равна 726 рублям в месяц.

А в странах-соседках, входящих в ЕС, в пересчете на белорусские рубли, ситуация выглядит так: Латвия — около 2529 белорусских рублей, Литва — 3547, Польша — 3743. Иными словами, «несчастные» поляки получают минимальную зарплату в пять ра больше, чем беларусы. Добавим сюда заметно большую покупательскую способность наших соседей — и картина становится еще более печальной.

Новость вторая — Вашингтон пригласит Польшу на саммит G20 во Флориде. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Его слова напоминают известный мем, от которого белорусам становится грустно. Да, «это могли быть мы с тобой, но...»:

Мы будем рады приветствовать за столом переговоров крупнейшие экономики мира, а также растущих партнеров и союзников. В частности, Польша, страна, которая когда-то находилась за железным занавесом, а теперь входит в двадцатку крупнейших экономик мира, присоединится к нам, чтобы занять свое законное место в «Большой двадцатке».

И все дело в том, что пока Лукашенко тридцать лет ставил эксперименты над страной и здравым смыслом, день за днем загоняя Беларусь под крыло бывшей метрополии, Польша поступательно двигалась к успеху, отважившись в начале пути на болезненные, но такие необходимые реформы.

И что самое печальное — последние пять лет успеху соседней страны способствуют и сотни тысяч белорусов, оказавшиеся ненужными у себя на родине.

Артем Синицын, «Салідарнасць»

