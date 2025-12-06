Россия приняла решение по валюте, которое способно повлиять на курс белорусского рубля 6.12.2025, 16:15

3,374

Финансовые эксперты поделились прогнозом.

Банк России принял решение с 8 декабря снять ограничения на перевод денег за рубеж для граждан РФ и дружественных стран. Эта новость может повлиять на курс российского рубля, а следом — и белорусского.

Напомним, ограничения по денежным отправления будут сняты с 8 декабря. Лимиты были установлены на переводы иностранной валюты за рубеж для россиян и нерезидентов из дружественных стран. В Центробанке объяснили послабления стабильной ситуацией на валютном рынке.

Ограничения сохраняются для нерезидентов из недружественных стран. Они могут переводить за рубеж только средства в размере заработной платы. Кто не работает — не может переводить деньги вовсе.

Директор исследовательской компании InComeIn Ирина Юзвак так прокомментировала эту новость в своем телеграм-канале:

«Банк России, видимо считает, что переукрепление рубля (российского. — Прим. ред.) уже чрезмерно. На курсе, конечно, скажется (снятие ограничений по переводам. — Прим. ред.). Но в какой мере ослабнет российский рубль, будет зависеть и от ряда других факторов. Прикинем. Тем более, что впереди важные заседания главных центробанков».

На 19 декабря этого года Центробанк РФ планирует провести заседание по ключевой ставке.

Как ситуация на валютном рынке РФ может влиять на Беларусь

Ранее эксперт BEROC Анастасия Лузгина поясняла, что ситуация на белорусском валютном рынке во многом зависит от обстановки на российском. К примеру, урезание Центробанком РФ ключевой ставки (аналог нашей ставки рефинансирования) способно влиять на плавное снижение курса российского рубля к доллару. На этом фоне может сдавать позиции и белорусская нацвалюта.

Экономист Анатолий Харитончик ранее также обращал внимание на то, что ситуация с курсом белорусского рубля будет во многом зависеть от обстановки на валютном рынке России.

Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) ранее отмечали, что замедление спроса в России и мире, а также нехватка рабочих и мощностей будут сдерживать экономику Беларуси. По их данным, высокий рост цен в России в сочетании с ослаблением белорусского рубля к российскому стали дополнительными факторами ускорения инфляции у нас. Они прогнозируют, что инфляционные процессы у нас ускорятся из-за давления со стороны внутреннего спроса, а также повышенной инфляции в России.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com