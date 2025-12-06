Как США могут победить китайскую сеть многоуровневую обороны 2 6.12.2025, 16:53

Пентагон делает ставку на стелс-авиацию.

США разрабатывают стратегию противодействия китайской системе A2/AD, созданной для сдерживания американских сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в аналитических оценках американских военных экспертов, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Китайская система A2/AD представляет собой многоуровневую сеть обороны, включающую ракеты большой дальности, радиолокационные станции, силы ПВО, кибер- и радиоэлектронную борьбу, авиацию, флот и подводные лодки. Ее основная задача — не допустить приближения вооруженных сил США к побережью Китая, Тайваню и акватории Южно-Китайского моря.

По оценкам США, полностью уничтожить эту систему невозможно из-за ее масштабов и распределенного характера. Вместо этого американская стратегия нацелена на «разрыв боевой цепочки» — выведение из строя ключевых элементов управления, обнаружения и наведения, чтобы создать уязвимости в системе обороны Китая.

Для этого Пентагон делает ставку на стелс-авиацию — истребители F-35, бомбардировщики B-2 и перспективные B-21, а также на дальнобойные ракеты JASSM-ER, Tomahawk, LRASM и SM-6. Важную роль отводят атомным подводным лодкам, которые считаются одними из самых трудных целей для китайских противолодочных сил.

Кроме того, США развивают концепцию рассредоточенного базирования Agile Combat Employment (ACE), предполагающую использование множества малых аэродромов и временных баз на островах Тихого океана, чтобы снизить уязвимость от китайских ракетных ударов.

В Вашингтоне считают, что ослабление A2/AD позволит сохранить возможность военного вмешательства в случае кризиса вокруг Тайваня и усилит сдерживание Китая в регионе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com