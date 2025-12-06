«С человеком как с мусором поступили» 3 6.12.2025, 17:01

Белоруска рассказала, что после ссоры с начальником увольнение ее отца подстроили.

Юлия из Борисова поделилась в TikTok историей увольнения своего отца — водителя местного автопарка № 3. Девушка рассказала, что ее отец проработал там больше 30 лет. Но после ссоры с начальником его уволили. Борисовчанка считает, что сделали это необоснованно. На видео уже отреагировал директор автопарка, пишет «Зеркало».

— Мне кажется, что это просто невероятно несправедливо, — говорит девушка. — Мой папа работал более 30 лет, никогда не опаздывал, приходил на работу вовремя. Даже есть грамоты, награды, значки за хорошую работу и работу без аварий. И вот буквально недавно они повздорили с директором. Тот ему сказал: «Я тебя увольняю». Но отец не подписывал никаких бумаг и просто пришел на работу на следующий день. Однако диспетчер не выдавал маршрут, его поставили просто в резерв.

По словам автора видео, так продолжалось три дня. Юлия утверждает, что диспетчер объяснила ее отцу: что получила распоряжение не давать ему маршрут и что «у него стоит прогул».

— Спустя этих три дня он снова пришел на работу — ему позвонил диспетчер и сказал, что у тебя стоит маршрут, можешь приступать, — продолжает белоруска. — Он работал как ни в чем не бывало. Думал, что все наладилось, все хорошо. Ну, бывают всякие моменты, все мы люди. Но они поговорили с директором, и тот сказал, что я тебя увольняю через две недели за прогулы. По статье. И у человека сломана жизнь. Когда ему через семь лет на пенсию, когда он работал больше 30 лет, а с ним просто как с каким-то мусором поступили.

Через две недели, по словам Юлии, ее отца уволили. Однако расчетный листок он не получил, утверждает борисовчанка.

— Ну ладно, думали, может, на следующий день рассчитают. Ничего не приходит. Мы напомнили о себе спустя три дня (хотя это уже плохо, что надо о себе напоминать). А нам говорят что вы нам еще должны, — описывает ситуацию девушка. — Ну как это? Человек работал, в отпуск не ходил, и мы еще должны денег.

Что говорит руководство?

На видео «в социальных сетях» отреагировало госиздание «Минская правда». Позицию девушки оно не представило, но взяло комментарий у директора автобусного парка № 3 Борисова Александра Слаека.

Руководитель заявил, что решение об увольнении не было эмоциональным или незаконным.

— Увольнение сотрудника — это всегда взвешенное решение, основанное на фактах, а не просто реакция на конфликт. В данном случае имеется целый ряд задокументированных прецедентов, — пояснил Александр Слаек.

Как пишет «Минская правда», начальник отца Юлии назвал четыре пункта, которые привели к увольнению. Так, это якобы накопленные дисциплинарные взыскания (сколько их было, в статье информации нет).Также Слаек заявил, что водитель неоднократно нарушал трудовую дисциплину: его автобус был в ненадлежащем состоянии, а также он не всегда выдавал пассажирам билеты. К тому же директор автопарка заявил, что отец Юлии вел себя «недостойно», мол на видеокамеры попали факты «нарушений должностной инструкции». Также он заявил, что после конфликта «сотрудник сам заявил об уходе и прекратил выход на работу, что в соответствии с трудовым законодательством было квалифицировано как прогулы».

— Финальная ситуация с увольнением — это не история о том, что человека не вывели на маршрут. Это следствие его собственного решения покинуть рабочее место после конфликта, что и привело к оформлению прогулов по всей строгости закона, — заявил Слаек. — Мы действуем строго в рамках трудового законодательства. Если у сотрудника или его представителей есть вопросы, все инстанции для обращения открыты. Со своей стороны, мы готовы предоставить исчерпывающую информацию по этому вопросу.

