Лукашисты годами «травят» жителей запахом грибного компоста 1 6.12.2025, 17:18

1,602

Решили провести эксперимент.

Власти Брестской области Беларуси рассказали о результатах поисков решения многолетней проблемы сильного неприятного запаха, который периодически накрывает город Кобрин и его окрестности. Источником запаха, по данным местных властей и публикации районной газеты «Заря», является предприятие ООО «БТВ-Агро» в деревне Киселевцы, производящее компост для выращивания шампиньонов, пишет «Телеграф».

Как сообщил газете главный специалист районного управления сельского хозяйства Андрей Евдокимов, вопрос находится на постоянном контроле. Для его решения привлекаются как белорусские, так и зарубежные эксперты.

В качестве одного из первых шагов до конца этого года на предприятии при поддержке облисполкома планируется провести эксперимент по использованию российского препарата «Гумат ЭКОР-К» для нейтрализации запаха.

Однако массовые поставки реагента из России обходятся дорого, поэтому в случае успеха испытаний рассматривается возможность наладить его производство в Беларуси для применения также на птицефабриках.

Кроме того, «БТВ-Агро» намерено внедрить еще одну технологию, опробованную на аналогичных производствах в Ирландии и России. Речь идет о двухступенчатой системе биологической очистки испарений с использованием древесной щепы.

Предприятие, резидент свободной экономической зоны «Брест», уже заключило договор на проектные работы и включило строительство установки в свой бизнес-план. Реализовать этот проект планируется до конца 2026 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com