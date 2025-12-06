закрыть
6 декабря 2025, суббота, 17:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Киберкорпус ГУР «положил» ведущую логистическую компанию РФ

1
  • 6.12.2025, 17:21
  • 1,234
Киберкорпус ГУР «положил» ведущую логистическую компанию РФ

Россиян поздравили с Днем ВСУ.

В ночь на 6 декабря специалисты ГУР МО совместно BO Team нанесли киберудар по информационно-коммуникационной инфраструктуре группы компаний «Элтранс+».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

В результате атаки деактивировано более 700 компьютеров и серверов, удалено более тысячи пользователей компании, а также уничтожено или зашифровано 165 терабайт критически важных данных.

Кроме того, поражена система контроля доступа, видеонаблюдения хранения данных и резервного копирования, деактивировано и выведено из строя сетевое оборудование вместе с ядром ЦОДа, уничтожены декларации по всем грузам, и осуществлен «дефейс» всех сайтов компании, которые теперь поздравляют российских пользователей с Днем ВСУ.

Отметим, что «Элтранс+» входит в топ-10 крупнейших таможенных представителей и экспедиторов России. Услугами «Элтранс+» пользуются более 5000 российских компаний малого, среднего и крупного бизнеса.

Компания осуществляет международные и внутренние перевозки (автомобильные, морские, авиационные, мультимодальные), складское хранение, перевозку сборных грузов, а также полное таможенное оформление товаров.

Также «Элтранс+» занимается доставкой подсанкционных товаров, а также различных электронных комплектующих из Китая, которые используются российским ВПК.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович